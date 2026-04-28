Hallan el cuerpo sin vida de un hombre atrapado en un acantilado de Granada

Un helicóptero de la Guardia Civil ha rescatado en la tarde de este pasado lunes el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba atrapado entre las rocas de un acantilado en Albuñol (Granada). El aviso lo ha dado un camionero que se encontraba en la zona y ha avistado el cuerpo en las cercanías de la playa Punta Negra.

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Por el momento, solo ha trascendido que se trata de un varón y que, según los primeros indicios, podría llevar varios días muerto. El hallazgo se produjo pasadas las 18:30 horas en el término municipal de Albuñol.

Un rescate de alta complejidad

La orografía del terreno ha impedido que el cuerpo pudiera ser extraído por tierra o por mar, lo que ha obligado a la intervención de la Unidad Aérea y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil. Tras una maniobra muy complicada, los agentes han conseguido sacar el cuerpo del lugar y depositarlo en la carretera N340.

En el dispositivo de rescate también han participado una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y varias patrullas de la Unidad Reunida de la Compañía de Motril.

Investigación abierta

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento. El cuerpo fue trasladado al instituto anatómico forense de Granada, para practicarle la autopsia y determinar la identidad y las circunstancias de la muerte.