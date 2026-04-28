La mezzosoprano que aparcó la medicina para triunfar en la ópera llega a Málaga

La mezzosoprano malagueña Julia Merino protagoniza una de las citas culturales más destacadas de la semana en Málaga. La artista ofrecerá un recital de canto y piano en la Sociedad Filarmónica de Málaga, en el antiguo Conservatorio María Cristina, donde actuará junto a la pianista Margarita Koslowska.

El repertorio del concierto es, según la propia cantante, muy especial y demandante. El programa se centra principalmente en el romanticismo, con obras de Schumann y Rachmáninov, pero también incluye canción francesa y piezas del compositor contemporáneo Jonathan Sánchez, profesor en el Conservatorio Superior de Zaragoza. Queríamos, dentro de ese repertorio más clásico, "dar cabida a piezas actuales", ha explicado Merino.

El reto de la música de cámara

Actuar con el único acompañamiento de un piano supone una gran exposición para un cantante lírico. Merino considera que la música de cámara con piano es la modalidad "más demandante y expuesta" de todas las actuaciones que puede realizar. "La exposición yo creo que es la máxima que existe dentro de nuestro estilo", ha confesado la mezzosoprano, que lo asume como "un gran reto".

La exposición yo creo que es la máxima que existe dentro de nuestro estilo"

Margarita Kozlovska

La complicidad con la pianista Margarita Koslowska es fundamental para el éxito del recital. Ambas artistas se conocieron hace dos años en Santander y, desde entonces, han forjado una amistad y un entendimiento musical que va más allá de lo profesional. "Hemos trabajado en un ambiente muy flexible, cómodo, divertido y apasionado, porque a las dos nos apasiona lo que hacemos", ha asegurado Merino, calificando la colaboración como "un regalo".

De la consulta al escenario

La trayectoria de Julia Merino es singular, ya que antes de dedicarse por completo al canto, era médico. Tras finalizar sus estudios, aprobó el examen MIR, pero decidió no escoger plaza para poder formarse en el mundo de la lírica. "Tuve la realización de decir: o me meto con esto o ya se me va a hacer tarde", ha recordado sobre su decisión.

Aunque ha trabajado como médico general en la sanidad privada y en prevención de riesgos laborales, su pasión por la música, que cultivaba desde que estudiaba piano, finalmente se impuso. "No tengo la menor duda de que hago lo que quiero hacer", ha afirmado con rotundidad, sintiéndose una "afortunada" por haber convertido el canto en su profesión.

No tengo la menor duda de que hago lo que quiero hacer"

La agenda de la mezzosoprano es apretada, ya que recientemente ha participado en el ciclo Primavera Sacra de la Universidad de Jaén y tiene previsto incorporarse el jueves a un espectáculo en Torremolinos.

Las protagonistas del recital

Agenda cultural de la semana

La oferta cultural malagueña se completa con otras propuestas destacadas. La cantaora Argentina presentará su espectáculo Flamenco por cantaora el próximo viernes 8 de mayo en el Teatro del Soho. Se trata de un recital de flamenco tradicional en el que hará un repaso a su trayectoria, acompañada por José Quevedo 'Bolita' a la guitarra, las palmas de Roberto Jaén y Jorge Bautista, y la percusión de José Carrasco.

Por su parte, el Teatro Cervantes acoge este domingo la zarzuela Los Gavilanes, de Jacinto Guerrero, a cargo del Teatro Lírico Andaluz. Su director, Pablo Prados, la describe como una "obra redonda que engancha desde el primer momento" y cuenta la historia de un indiano que regresa rico a su pueblo y pretende a la hija de su antiguo amor.

Finalmente, el humorista Jacob Torres ofrecerá su monólogo Humor a lo grande este viernes en la Sala Joaquín Eléjar. El cómico promete un espectáculo de comedia de situación basado en experiencias cotidianas, con improvisación y participación del público para "sacarle una chispita de humor" a la actualidad.