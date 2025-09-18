Nace una Estrella Galicia cocinada a fuego lento: así es la nueva cerveza de Hijos de Rivera

La compañía Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, acaba de presentar Rivera Reposada, una nueva cerveza que pone en valor el legado de la familia que ha liderado el proyecto empresarial a lo largo de generaciones. Este lanzamiento materializa en una receta única el saber hacer cervecero atesorado durante casi 120 años por la compañía coruñesa, recogiendo una tradición que se proyecta hacia el futuro.

El tiempo como ingrediente clave

La nueva cerveza de la compañía se elabora cocinada a fuego lento, en línea con la filosofía de la casa. Su creación implica un largo proceso de elaboración, fermentación a su ritmo y una maduración paciente antes de llegar al consumidor. La combinación de tiempo, mimo, maltas Pilsen y lúpulo Sladek da como resultado una cerveza llena de matices y con mucho carácter, pero fácil de beber, presentada en una botella de diseño exclusivo.

Un legado no solo se hereda, sino que se construye cada día" Ignacio Rivera Presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera

Un homenaje a la tradición familiar

Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, ha subrayado la importancia emocional de este lanzamiento. Lo define como “un homenaje al legado Rivera, a la pasión cervecera que atesoramos en nuestra gran familia desde hace más de un siglo”. A las puertas del 120 aniversario de la compañía en 2026, Rivera Reposada representa la idea de que “un legado no solo se hereda, sino que se construye cada día, con ambición, exigencia, ganas de romper moldes y, sobre todo, con calidad y paciencia exquisitas”.

Hijos de Rivera Rivera Reposada

Rivera Reposada se dirige a un consumidor que aprecia experiencias cerveceras de calidad, valora la autenticidad y la diferenciación y está abierto a probar nuevas recetas con personalidad propia. Es una propuesta que busca conectar con quienes entienden la cerveza como algo más que una bebida.