Paciente oncológica denuncia la comida del Hospital San Pedro de Alcántara: "Me da ganas de vomitar"

"Me dan ganas de vomitar". Es lo que siente una paciente oncóligica, con tratamiento de quimioterapia, cada vez que le sirven su comida en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Así, de hecho, lo narra en los micrófonos de COPE Extremadura. Asegura llevar varios días tomando únicamente batidos por la mala calidad de la comida.

Esta mujer, que acumula ya diez ingresos por su estado de salud, habla de un atención estupenda a nivel médico, pero no así en el servicio de cocina. Ella, además, incide en el aislamiento que reciben pacientes oncológicos, como es su caso, y en lo importante que es para ellos, más si cabe, una buena alimentación: "No nos pueden traer nada de fuera y aunque sea incumplir las normas, sería mejor que no comer...".

En las próximas horas esta paciente se enfrenta a un auto-trasplante de médula: "Tendrán que ponerme alimentación intra-venosa". Su denuncia ha llegado, según ha podido saber COPE Extremadura, al Servicio Extremeño de Salud en las últimas horas, comprometiéndose a estudiar la situación y tratar de remediarla.