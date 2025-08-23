Recibe una carta el día de su cumpleaños que revela la última voluntad de su hermano: "Salvó vidas"

España es líder mundial en donación y trasplantes de órganos entre los países con más de cinco millones de habitantes, y la Comunitat Valenciana encabeza ese liderazgo dentro del territorio nacional. "Mientras en el mundo apenas un 10% de los pacientes que necesitan un órgano llegan a recibirlo, en nuestra comunidad la cifra de fallecidos en lista de espera se reduce al 5%" explica el Doctor Rafael Badenes, Coordinador de trasplantes de la Comunitat. Un dato que refleja la fortaleza de un sistema sanitario considerado un modelo de excelencia.

La tasa de donación en la región multiplica por dos y medio la media europea y es cinco veces superior a la de países como Alemania. Este éxito no solo se debe a la organización hospitalaria, sino también a la solidaridad de las familias, que en un 90% de los casos aceptan la donación al ser preguntadas sobre la voluntad de sus seres queridos. En este contexto se enmarca la historia de Rafa, un hombre cuya última decisión ha cambiado la vida de varias personas.

ANA MUÑOZ Pilar en su puesto de especias, Mercado Central de València

Pilar trabaja en el Mercado Central de València, desde allí recuerda a su hermano . Entre puestos y voces, Pilar cuenta emocionada cómo la muerte repentina de Rafa se convirtió en un acto de generosidad que hoy sigue emocionando a toda su familia.

Rafa, de 57 años, era un hombre alegre, solidario y con una inagotable vocación de servicio. “No se acostaba sin haber hecho un bien a alguien”, recuerda Pilar. La noticia de su fallecimiento fue algo inesperado, pero en medio de ese vacío los médicos plantearon la posibilidad de la donación de órganos. Aquel gesto, que parecía difícil en un momento de tanto dolor, se transformó pronto en un orgullo.

Ni Pilar ni la pareja de Rafa sabían que él estaba inscrito como donante. Sin embargo, ambas aceptaron de inmediato. “Conociendo su carácter, sabíamos que hubiera dicho que sí”, explica. La confirmación llegó poco después, de una forma casi simbólica: al coger la cartera de Rafa para sacar su DNI, cayó al suelo una tarjeta con el logotipo de la Generalitat Valenciana que acreditaba su voluntad de donar órganos y tejidos. “Nos abrazamos pensando: hemos cumplido su voluntad”, recuerda emocionada.

una carta que lo cambió todo

Semanas más tarde, cuando el duelo todavía estaba muy presente, Pilar recibió una carta del Hospital Universitario La Fe de València. Fue justo el día de su cumpleaños. En ella, los facultativos detallaban el alcance de la generosidad de Rafa: se habían donado córneas que devolvieron la vista a dos personas, tejidos destinados a prótesis ortopédicas que ayudarán a otros a caminar y, sobre todo, un pulmón que devolvió la vida a un paciente en estado crítico.

Carta enviada por el Hospital La Fe a Pilar

“Pensar que alguien que no iba a vivir ahora respira gracias a mi hermano es una satisfacción enorme”, asegura Pilar, que subraya la emoción de saber que Rafa, incluso después de fallecer, siguió ayudando a los demás como siempre había hecho en vida.

La familia afronta ahora un dolor difícil de sobrellevar, apenas mes y medio después de la pérdida. “El duelo hay que pasarlo, la pena es inmensa, pero reconforta pensar que dio vida”, afirma. Para ellos, el gesto de Rafa no borra la ausencia, pero sí les ofrece un consuelo añadido: “Cuando este dolor tan grande se vaya, me quedará el orgullo de que ha dado vida y calidad de vida”.