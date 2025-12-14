Sito Alonso saca pecho del ADN del UCAM Murcia tras una victoria de carácter

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha mostrado su enorme satisfacción tras la sufrida victoria contra el Joventut de Badalona. Alonso ha destacado el valor de ganar un partido de esta dificultad, a pesar de no haber tenido un gran acierto ofensivo. "Hemos dado una exhibición durante muchos minutos a nivel defensivo, que es lo que nos puede hacer competir siempre", afirmó el técnico.

Un ADN innegociable

Para Alonso, el encuentro ha sido una demostración del carácter del equipo. "Esto muestra un poco el ADN que ha ido cogiendo este club, y que lo más importante es no soltarlo", señaló. El entrenador subrayó la capacidad del equipo para sobreponerse a momentos críticos, como ir diez puntos por debajo en el marcador, gracias a una mentalidad de lucha constante y un fuerte compromiso.

El técnico insistió en que los valores del club son la base del éxito. "Es imposible competir al nivel tan alto sin tener un compromiso en cada jugada con lo que los valores de UCAM quieren representar", explicó Alonso, atribuyendo todo el mérito a los jugadores por su creencia y ejecución en la pista.

La comunión con el Palacio

Sito Alonso también ha querido poner en valor el papel de la afición, con un Palacio de los Deportes que registró un lleno total con 7.000 espectadores. Destacó cómo los aficionados entienden lo que el equipo necesita en cada momento, creando una atmósfera que impulsa a los jugadores. "El equipo tiene una capacidad de aguante con su afición", comentó con orgullo.

El técnico mencionó el caso de Moussa Diagné, cuyo rendimiento ha sido clave y es fruto de su trabajo en la FIBA Europe Cup. También tuvo un recuerdo para Simón Birgander, ausente por su reciente paternidad, a quien envió un afectuoso saludo en un momento personal "delicado".

Aíto y su padre, sus referentes

Preguntado por sus influencias, Alonso no dudó en señalar a Aíto García Reneses como una figura clave en su desarrollo profesional. "Fue un orgullo para mí ser su ayudante, hace una persona que ha demostrado a muchísima gente que siempre ha ido por encima de los demás", afirmó sobre su etapa en Badalona. Para el técnico, Aíto "tendría que tener una estatua en cada pabellón".

Sin embargo, Alonso confesó que su máxima inspiración es su padre, Alfonso Alonso. "Mi padre es el que me ha enseñado todo: la educación, los valores, cómo entrenar con jóvenes". Concluyó con una metáfora elocuente: "Soy un afortunado en haber hecho la universidad en casa y luego los másters en Badalona con Aíto".