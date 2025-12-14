Jóvenes universitarios de la UCAM llevan la magia de la Navidad a los mayores de Cartagena

El espíritu navideño ha recorrido las calles del casco histórico de Cartagena de la mano de los alumnos voluntarios de los grados en Enfermería y Fisioterapia de la UCAM, que han guiado la tradicional ruta de belenes para los mayores del asilo de las Hermanitas de los Pobres. Con panderetas, gorros de Navidad y villancicos, los estudiantes han llevado a los residentes a disfrutar de los nacimientos más emblemáticos de la ciudad.

La jornada comenzó con una misa en la propia residencia, seguida de un encuentro en el Espacio Alviento, donde todos han disfrutado del típico chocolate con bollos. A lo largo de la mañana, el grupo se ha desplazado por distintos rincones del casco histórico para conocer los belenes más significativos instalados en la ciudad portuaria durante estas fechas.

Recuerdos, villancicos y emoción

Durante el recorrido, los mayores han podido contemplar de cerca los montajes, compartir impresiones y revivir escenas navideñas que forman parte de su memoria y de la identidad cultural de Cartagena. La ruta ha culminado en la plaza San Francisco, donde los participantes han interpretado juntos varios villancicos, creando un ambiente festivo que ha captado la atención de numerosos viandantes.

Esta actividad se enmarca dentro del programa de voluntariado de la UCAM, en el que los alumnos colaboran cada sábado con la comunidad del asilo. Esta iniciativa refuerza su compromiso con la atención, el acompañamiento y el servicio a las personas mayores, un pilar fundamental en su formación.