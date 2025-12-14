(1-3) Así sonaron los goles del Málaga en la monumental victoria en Albacete

Un soberbio Málaga en la segunda parte sentenció el duelo en el Carlos Belmonte para sumar la segunda victoria fuera de casa y poner fin a cuatro meses de sequía ganadora lejos de La Rosaleda. Y es que el Málaga remontó ante el Albacete tras una segunda mitad en la que superó al conjunto local al contragolpe, marcando tres tantos que le dieron triunfo (1-3), volteando el tanto de Riki en la primera mitad en el encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de Segunda División.

LaLiga Fue muy celebrado el gol de Larrubia, el que empataba el partido.

Una jugada personal de Joaquín Muñoz, que se fue de hasta tres jugadores locales, acabó con un disparo que taponó Vallejo, pero el balón se quedó muerto y David Larrubia lo aprovechó para batir por alto a Mariño. El gol dejó tocado a un Albacete que vio cómo le remontaban el choque en apenas seis minutos. En el 59 Dani Lorenzo se fue de varios rivales, en otro gesto de los locales, que no consiguieron arrebatarle el balón y el centrocampista malaguista superó por bajo al portero local. Y pudo ser peor, porque, en otro contragolpe, el que supuso la tercera oportunidad para Larrubia, que chutó raso y Mariño evitó el tercero con una estirada providencial.

“Esta racha no se personifica en mí, esto es de la plantilla y de lo que están logrando con trabajo" Juanfran Funes Entrenador Málaga CF

Con el paso de los minutos, el partido languideció, con el Málaga perdiendo mucho tiempo y un impotente conjunto manchego que acabó derrumbado emocionalmente. Un claro penalti de Pacheco sobre Aarón Ochoa permitió al Málaga marcar el 1-3 a través de Chupe, quien engañó a Mariño en el lanzamiento desde los once metros.

LaLiga Unos 250 seguidores del Málaga arroparon al equipo blanquiazul.

Y esta victoria tiene mucho de entrenador, pero más de jugadores. No ganaba fuera desde el 31 de agosto con ese 0-1 de Rafa en Las Palmas. Funes suma 8 de 12 puntos. No pierde, sigue invicto en liga y cierra el año el domingo en casa ante la UD Almería.