Josan González revela la clave del triunfo de ElPozo: "Nos estamos convirtiendo en un equipo que se sacrifica mucho"

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, ha analizado la importante victoria de su equipo en la cancha del Valdepeñas. Para el técnico, era fundamental "mantener esa dinámica ganadora" en un partido que ha calificado como "muy complicado". González ha admitido la superioridad inicial del rival: "Los primeros 4 minutos han sido, para mi gusto, muy superiores, y deberían de haber llevado algún gol más".

Un equipo con sacrificio y 'buena suerte'

A pesar del mal comienzo, el entrenador ha destacado la capacidad de su equipo para reponerse. "Hemos sabido sufrir cuando ha tocado", ha señalado, afirmando que no se les "caen los anillos cuando toca defender en bloque bajo". En este sentido, ha elogiado el espíritu de equipo: "Nos estamos convirtiendo en un equipo que se sacrifica mucho por el compañero, y eso es fundamental".

González también ha reconocido que hubo una dosis de fortuna, con tres goles en propia puerta por parte del Valdepeñas, aunque ha matizado que es una "buena suerte, que es la que se busca y la que se trabaja". El técnico se ha mostrado muy contento por mantener la dinámica positiva y conseguir "otros 3 puntos muy importantes" para el equipo.

Fortaleza mental tras los goles

Uno de los aspectos que más ha valorado el técnico ha sido la fortaleza mental del equipo, especialmente tras encajar el segundo gol del rival. "En ningún momento se descompone, se mantiene firme", ha explicado. González ha insistido en que ha sido una "victoria colectiva" por encima de cualquier actuación individual.

Un regreso especial

Finalmente, Josan González ha confesado que visitar Valdepeñas siempre es especial por sus recuerdos de los inicios de su carrera profesional. "Hemos crecido de la mano y da mucho gusto volver a estos campos", ha comentado. El entrenador ha concluido deseando "siempre lo mejor a Valdepeñas" y mostrando su buena relación con la directiva y jugadores del club.