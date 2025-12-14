COPE
Videocrónica del Córdoba-Eibar 0: Atascados y obcecados

En un encuentro muy flojo, los blanquiverdes fueron incapaces de romper la doble línea defensiva de un rival que ni se acercó a la portería rival y dejan escapar otra oportunidad de crecer en Liga. Sexta jornada seguida sin ganar

Videocrónica del Córdoba 0- Eibar 0
Videocrónica del Córdoba 0- Eibar 0

Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

