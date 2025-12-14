Videocrónica del Córdoba-Eibar 0: Atascados y obcecados
En un encuentro muy flojo, los blanquiverdes fueron incapaces de romper la doble línea defensiva de un rival que ni se acercó a la portería rival y dejan escapar otra oportunidad de crecer en Liga. Sexta jornada seguida sin ganar
00:00
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
"Cuando un presidente antepone sus intereses personales al bien general, abona el campo para los que roban y abusan. Si él se beneficia, ¿por qué no hacerlo también?"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h