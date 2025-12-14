Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias torrenciales en la Región de Murcia y ya hay dificultades de circulación en las carreteras RM-23 y RM-2

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su boletín de fenómenos adversos para la Región de Murcia, elevando el nivel de riesgo a naranja en varias comarcas. En concreto, las zonas afectadas son el Noroeste, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas hasta la medianoche de este domingo.

Precipitaciones de hasta 100 mm

El aviso por riesgo importante detalla que se pueden producir lluvias de hasta 30 mm en solo una hora y acumulados de 100 mm en 12 horas. La probabilidad de que se cumplan estas previsiones se sitúa, según la agencia, entre un 40% y un 70%.

Primeras incidencias en carretera

Las fuertes precipitaciones ya están provocando las primeras complicaciones en la red viaria de la región. Las autoridades han informado de dificultades de circulación en las carreteras RM-23 y RM-2, en el término municipal de Alhama de Murcia, debido a embolsamientos de agua que han llegado a bloquear algunos vehículos.

También hay dificultad para circular por autovía Cieza-Murcia, en ambos sentidos, debido a embolsamientos de agua. En la carretera RM-515, Alhama de Murcia-Mula hay problemas debido a las intensas lluvias han caído piedras a la calzada dificultando la circulación especialmente en los puntos kilométricos 19 a 20.

También hay problemas para circular por la carretera RM-19, la intensa lluvia ha arrastrado plásticos y otros objetos, dificultando la circulación a consecuencia de los embolsamientos de agua.

Precaución se debe tener si se circula por la carretera RM-602 (Alhama de Murcia- El Palmar), y por carretera RM-714 en el cruce con B-19, y en tramo de Calasparra-Caravaca de la Cruz. Piedras, barro y matorrales en la calzada pueden provocar accidentes.

Por ello, se recomienda evitar los desplazamientos y respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias.