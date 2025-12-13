Las figuras restauradas del maestro Almansa, la joya del Nacimiento del Palacio Consistorial de Cartagena
El Nacimiento de este año presenta una destacada recreación de las antiguas Puertas del Muelle
El Ayuntamiento de Cartagena ha instalado otro año más el Nacimiento en el vestíbulo del Palacio Consistorial. Esta iniciativa, realizada en colaboración con la Asociación Belenista de Cartagena, busca fomentar la tradición y que los visitantes recuerden “lo verdaderamente importante en estas fechas, que celebramos el nacimiento de Jesús”, según ha explicado el consistorio.
Un homenaje a las Puertas del Muelle
El Nacimiento de este año presenta una destacada recreación de las antiguas Puertas del Muelle, un emplazamiento "que se ubicaba en lo que es ahora la plaza del Ayuntamiento", según ha explicado Antonio Ferrer Jiménez, presidente de la Asociación Belenista. El representante de la asociación ha comentado que han querido "reubicar el nacimiento de Cristo en una zona emblemática de nuestra ciudad tristemente perdida".
Figuras restauradas de gran valor artístico
Una de las principales novedades de este año reside en sus figuras. La asociación ha restaurado las piezas primitivas del Belén municipal, creadas por el artesano Manuel Nicolás Almansa en 1972. En la escena principal se puede observar el Nacimiento, mientras que la cabalgata de los Reyes Magos se ubica en la parte posterior.
Ferrer ha destacado su importancia: "Son unas figuras de Belén de barro policromado, que a día de hoy tienen un gran valor artístico".
Guiños a la historia de Cartagena
El Belén también está repleto de pequeños guiños a la historia de la ciudad portuaria. Se pueden encontrar ánforas en alusión a su pasado romano y referencias a los estamentos militares de Cartagena. Ferrer ha detallado otros elementos, como la fuente de Santa Catalina, "que también pertenecía a esa destruida puerta del muelle, y que se conserva en el Museo Arqueológico municipal".