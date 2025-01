El contrato de Yarek se amplía hasta 2027

Yarek Gasiorowski ha jugado ya más de 20 partidos con el primer equipo durante al menos 45 minutos. Esa era la condición que establecía su contrato para ampliarse su duración un año más, hasta 2027. Y así va a ser. Según ha podido saber COPE, en los próximos días se hará oficial esa 'renovación' con el Valencia CF. Una noticia positiva para el club de Mestalla, ya que se asegura una mayor fuerza negociadora de cara al mercado con una de sus grandes joyas, muy codiciada en el panorama futbolístico europeo desde hace muchos años. Un central que se cuenta con que llegue a ser de talla mundial.

El central zurdo de Polinyà de Xúquer firmó este contrato en julio de 2022, como desveló COPE. Lo hizo siendo todavía juvenil, con 17 años. En aquel momento, tres campañas más dos opcionales, que pasaría a ser 4+1 cuando cumpliese la mayoría de edad porque FIFA limita la duración de los contratos de menores a tres temporadas. En febrero de 2023, el Valencia CF recibió varias ofertas del Salzburgo cercanas a los cinco millones de euros por Yarek, pero Peter Lim y el club las rechazaron. Entendieron que su valor de mercado se multiplicaría por lo que se había podido ver en Paterna desde que pasara a jugar de central a partir de infantiles. La realidad es que ahora Transfermarkt lo tasa en 15 millones de euros. Y subiendo. Pese a todo esto, el club no tuvo prisa con él y apenas participó con el Valencia Mestalla en la campaña 2022-2023.

Ese verano disputó el Europeo Sub-19 con los jugadores un año mayores y fue titular indiscutible de una selección que cayó en semifinales ante Italia. La nueva temporada la empezaría como jugador del filial de Miguel Ángel Angulo, pero pronto llegaría la oportunidad de debutar con el primer equipo. Lo hizo en Mallorca con Baraja en octubre de 2023, pero como lateral izquierdo, posición que ocupó durante varias citas posteriores a esa. De enero a abril desapareció. Baraja no confió en él y eso volvió a despertar al mercado ante la innegable proyección de Gasiorowski, que sí terminó el año jugando. Al final completó hasta diez partidos oficiales durante un mínimo de 45 minutos.

Este verano, Yarek se proclamó campeón de Europa Sub-19 siendo indiscutible y anotando hasta cinco goles entre la fase de clasificación y la fase final. Al volver, como desvelamos en COPE, el Valencia CF le hizo ficha y dorsal de primera plantilla. Pasaría a jugar con el 24 a la espalda y su cláusula ascendió a los 45 millones de euros. El contrato que ahora se extiende hasta 2027 tiene como pico una cláusula de 60 millones de euros, una vez cumplidos todos los hitos en él establecidos.

Esta temporada ha sumado ya once partidos más durante un mínimo de 45 minutos, lo que hace que su contrato se extienda. Baraja, que lo hizo debutar, no le dio la continuidad que necesita un chico a su edad. Corona habló con él para transmitirle confianza y tranquilidad. Ahora confía en poder encontrar esa continuidad con Carlos Corberán. Ante el Real Madrid jugó de inicio como lateral izquierdo y en Elda fue uno de los cuatro titulares que descansaron en Copa.

Al margen de este contrato, las partes están en contacto desde hace meses con tal de poder formalizar una nueva vinculación acorde al rol y a la proyección que tiene el futbolista. No obstante, como contamos en COPE, las partes estaban alejadas de inicio. Como sucede con Mosquera (ambos comparten representante) se ha pedido establecer un precio de salida del futbolista en caso de que llegaran propuestas. Cuestión en la que ahora mismo no hay entendimiento. Entendiendo también que los acercamientos iniciales del club no colman las previsiones de la parte del jugador. Las partes no tenían prisa, contando con que además esta ampliación hasta 2027 sería un hecho esta temporada, y se espera que se produzcan nuevas conversaciones próximamente. El mercado no ha quitado el ojo y el Liverpool, por ejemplo, preguntó por él en la operación Mamardashvili. También llegó una oferta de un equipo Champions que el club rechazó los últimos días de mercado.

Yarek, mientras tanto, no ha parado de mostrar en COPE su ilusión y sus ganas de triunfar en el Valencia CF. Lo hizo después de que llegara la oferta del Salzburgo ("Te sientes muy valorado cuando rechazan cinco millones por ti") y también durante la disputa del Europeo Sub-19 este verano ("Sueño con jugar Champions con el Valencia. Mi sueño siempre ha sido debutar en el Valencia y estar aquí, en mi casa”). Además, mientras no ha tenido minutos, su actitud ha sido la de seguir trabajando y aprovechar cada oportunidad que surgiera. Ahora se abre un nueva etapa con Corberán al frente y con la obligación de mantener al Valencia CF en Primera División. En tres días, el 12 de enero, cumplirá 20 años.