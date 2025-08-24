TIEMPO DE JUEGO
Manolo Lama revela a quién se dirigía Vinicius en la polémica celebración con Mbappé: "Se lo ha dicho a Carvajal"
El narrador del encuentro entre el Oviedo y el Real Madrid habla de la celebración del brasileño tras el segundo gol de Mbappé
El Real Madrid se impuso por 0-3 en la noche de este domingo al Oviedo en el primer encuentro del conjunto asturiano en el Carlos Tartiere en Primera División 24 años después.
Vinicius fue uno de los nombres del encuentro, primero por su suplencia y después por su actuación una vez ingresado en el campo.
El brasileño le dio una sentencia a Mbappé para que el galo anotara su segundo gol en el partido, y el propio atacante carioca cerró la victoria con el 0-3 en la última jugada del partido.
Sin embargo, Vini volvió a ser noticia por un asunto extradeportivo a raíz de su polémica celebración con Mbappé tras el segundo gol merengue.
En las imágenes se aprecia como Vinicius comienza a levantar el brazo como en señal de protesta e incluso se ve como dice algo y tiene que llegar Mbappé para taparle la boca.
Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego surgieron las dudas sobre el destinatario de esas quejas, pero Manolo Lama, narrador del encuentro, fue claro al término del partido y cuenta a quién se dirigía Vinicius: Al árbitro, no le des más vueltas.
"Ha ido el árbitro a Carvajal y le ha dicho dile que se calle", añadió Lama durante su intervención.