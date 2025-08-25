Victorias del Real Madrid y del Barcelona, con polémica arbitral; en El Tertulión

ESCUCHA EL TERTULIÓN DE LOS DOMINGOS DE TIEMPO DE JUEGO

El Villarreal goleó al Girona por 5-0 con un triplete del canadiense Tajon Buchanan y apartó del liderato de LaLiga EA Sports al Barcelona, que encabezaba la tabla desde febrero, aunque lo es por diferencia de goles y empatado también con el Real Madrid, al que volvió a sostener el francés Kylian Mbappe, protagonista con un doblete del triunfo en Oviedo (0-3).

El equipo de Marcelino García Toral fue una apisonadora en La Cerámica principalmente en la primera mitad para un Girona en crisis, que volvió a pagar muy caros los errores propios, como le ocurrió en el partido inaugural del campeonato ante el Rayo Vallecano.

EFE El centrocampista canadiense del Villarreal Tachon Buchanan celebra el quinto gol de su equipo durante el partido de LaLiga entre el Villarreal y el Girona, este domingo en el estadio de la Cerámica. EFE/ Andreu Esteban

Un fallo en la salida del balón, aprovechado por el marfileño Nicolas Pepé, abrió el festival del conjunto castellonense (m.17), que sin dar un mínimo respiro a los jugadores de Míchel Sánchez sentenció el partido antes de la media hora con los dos primeros tantos de Tajon Buchanan (m.16 y 28) y la diana del central Rafa Marín (m.25). Con todo resuelto, Buchanan (m.64) completó su triplete en una segunda parte en la que el Villarreal pareció no querer hacer más daño a un Girona sin capacidad real de reacción para cuanto menos maquillar el resultado.

victoria clara del real madrid

Así, el cuadro de Marcelino encabeza la clasificación con dos victorias, siete tantos a favor y ninguno en contra, igualado con el Barcelona, que el sábado remontó ante el Levante (2-3), y el Real Madrid, sostenido de nuevo por Mbappe en el Carlos Tartiere, autor del doblete del triunfo.

El atacante francés, que ya firmó la victoria ante Osasuna, volvió a ser el faro del cuadro de Xabi Alonso en un partido sin excesivo brillo de nuevo ante un recién ascendido como el cuadro asturiano, que celebró la vuelta a la elite a su estadio tras más de dos décadas y que soñó con sacar algo en momentos puntuales.

Pero el cuadro de Veljko Paunovic, bien armado atrás, que complicó todo lo que pudo al renovado once del equipo madridista, sin Vini Jr, suplente, y con su compatriota Rodrygo Goes y el argentino Franco Mastantuono de salida, tuvo que claudicar ante Mbappe, el principal factor diferencial de este Real Madrid.

EFE Mbappé y Huijsen se chocan las manos tras un gol

El francés sigue en racha en LaLiga. Desde la pasada campaña no falta a su cita con el gol. Marcó en las últimas cinco jornadas y ha unido las dos primeras de la presente. Estuvo brillante en el control orientado que significó su primer gol tras un protestado robo de balón de Aurelien Tchouameni y un buen pase del turco Arda Guler y definió con clase en el segundo, servido por Vini en su mejor acción, que además llegó justo después de que el Oviedo rozara el empate con un disparo del ghanés Kwasi Sibo que se estrelló en la madera de Courtois.

Vini, que poco antes de dicha acción había visto una tarjeta por tirarse en el área con sus consiguientes protestas al árbitro, puso el broche al encuentro en la prolongación con la tercera diana para cerrarlo con asistencia y gol en media hora de juego tras comenzar en el banquillo.

BUENA IMAGEN DEL ESPANYOL ANTE LA REAL SOCIEDAD

El Espanyol, verdugo del Atlético de Madrid en la primera jornada, tuvo en su mano su segunda victoria seguida, pero se durmió en la segunda mitad y lo pagó con la reacción de la Real Sociedad, que salvó un punto en el Reale Arena (2-2).

Pere Milla (m.10) y Javi Puado (m.46), de penalti que fue repetido tras haberle detenido el primer tiro Álex Remiro, parecían allanar un triunfo espanyolista labrado en la seriedad y en la pegada ante un cuadro vasco que no encontraba el rumbo.

EFE Pere Milla celebra el gol ante la Real Sociedad

En cambio, supo resurgir la Real Sociedad. Vio la luz con al tanto de Ander Barrenetxea (m.61), se creció y rápidamente encontró la igualada por medio del islandés Orri Oskarsson con un preciso remate cruzado.

La igualada deja al Espanyol cuarto con cuatro puntos, empatado con el Betis del chileno Manuel Pellegrini, que venció al Alavés el viernes por 1-0 en el primer partido de esta segunda jornada con una diana del argentino Gio Lo Celso.

En el otro encuentro de esta sesión dominical, Osasuna amarró los primeros puntos de la temporada al vencer en El Sadar por 1-0 al Valencia gracias a un tanto tempranero del atacante croata Ante Budimir (m.9), siempre un seguro de gol para el equipo navarro.

El conjunto valencianista acusó, así mismo, la expulsión de José Luis Gayá, su capitán, a los 22 minutos tras cometer un error en el control del balón y hacer una falta sobre el veloz Víctor Muñoz, que encaraba en solitario su portería.

La jornada se completará este lunes con los encuentros Athletic-Rayo Vallecano en San Mamés (19.30/17.30 GMT) y Sevilla-Getafe (21.30/19.30 GMT) en el Ramón Sánchez Pizjuán.