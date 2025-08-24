Tomás Guasch ve "brotes verdes" en el Real Madrid tras su goleada al Oviedo: "Cuando las piernas flojean"

El Real Madrid se enfrentó al Real Oviedo, equipo recién ascendido de Segunda División, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga. Los blancos llegaban con la intención de sumar su segunda victoria consecutiva tras el ajustado triunfo por 1-0 ante Osasuna, decidido por un penalti transformado por Kylian Mbappé. Por su parte, el conjunto oviedista buscaba estrenar su casillero de puntos tras la derrota frente al Villarreal, en un partido condicionado por la temprana expulsión de Alberto Reina.

el real madrid gana al oviedo

En el Carlos Tartiere, el equipo de Xabi Alonso mostró su superioridad desde el inicio y se impuso por 0-3 con una actuación estelar de su dupla ofensiva. Mbappé firmó un doblete, demostrando por qué es la bota de oro, mientras que Vinícius Jr. completó la goleada con un tanto y una asistencia, siendo clave en el desequilibrio ofensivo.

EFE OVIEDO 24/08/2025. - El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra con Rodrygo (d)tras marcar ante el Oviedo, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Real Madrid disputan este domingo en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Paco Paredes

A pesar del resultado, el Oviedo tuvo momentos de competitividad. Tras el 0-1, Sibo tuvo una clara ocasión para empatar, pero su disparo se estrelló en el palo. Esa fue la última oportunidad real para los locales, que no pudieron frenar el empuje del Madrid en la recta final.

la opinión de tomás guasch

En Tiempo de Juego se analizó el partido entre Real Madrid y Real Oviedo, destacando la intervención de Tomás Guasch, quien valoró positivamente el rendimiento del equipo blanco y habló de "brotes verdes" en su juego: "La última del Gran Guasch: buena primera parte y, casualmente, peor la segunda, cuando las piernas flaquean. Va para arriba, corre, expone... le falta tiempo para redondear. Como dice Manolito, brotes verdes. Sí, correcto".