Yarek: "Te sientes muy valorado cuando rechazan cinco millones por ti"

Yarek Gasiorowski Hernandis (12 de enero de 2005) es uno de los canteranos del Valencia CF en los que más confianza hay depositada por parte del club. Prueba de ello es que la entidad de Mestalla ha rechazado varias ofertas de 5 millones de eurospor él por parte del Red Bull Salzburgo. El verano pasado renovó hasta 2025 con opción a dos más. El central zurdo ha completado esta temporada en el Juvenil A División de Honor, aunque también ha jugado cuatro partidos con el Valencia Mestalla: dos de liga regular y dos de promoción de ascenso. Tras todo ello, disputa ahora el Europeo Sub-19 con España, con la que logró marcar en el estreno con victoria ante Islandia. Yarek atiende a COPE desde el hotel de concentración de la Selección en Malta.

¿Qué esperan del Campeonato de Europa?

"Tenemos mucha ilusión. Llevábamos varias semanas preparándonos. Ha empezado lo que todos queríamos y hemos arrancado con buen pie. Además, empezar un Europeo marcando goles es empezar con el pie derecho".

¿Se ven siendo campeones?

Hay selecciones muy fuertes, incluso la que piensas que es más floja te compite. Contra Islandia nos pasó que en un momento te marcan el 2-1 y cualquier selección te puede hacer daño. Si estamos aquí es para ganar el Europeo. Tenemos la espinita clavada de cuando caímos en cuartos de final contra Portugal en el Europeo Sub-17, pero ahora estamos pensando en este para poder ganarlo".

¿Qué supone jugar un Europeo Sub-19?

Es un orgullo. Estar jugando un Campeonato de Europa es lo más grande que puede haber ahora mismo casi casi.

?? Aquí el gol de Yarek en el esteno de la @SEFutbol Sub-19 en la #U19EUROpic.twitter.com/cxLdS4p8QJ — Academia VCF #ADNVCF ?? (@Academia_VCF) July 4, 2023

¿Cómo valora su temporada en el Valencia CF?

Muy buena. He estado todo el año trabajando. Cuando han tenido que llegar las oportunidades han llegado. Yo estoy todo el año trabajando para tener oportunidades. Cuando las tengo intento aprovecharlas y ya está.

¿Cómo se siente cuando el club rechaza ofertas de 5 millones para ficharle?

Yo estoy centrado en el club. Al final sí que ves que hacen ofertas de fuera y todo eso. Cuando ves que el club las rechaza te sientes muy valorado.

¿Se planteaba salir?

No, yo siempre he estado centrado aquí. De pequeño siempre me he visto los partidos del Valencia CF y me he criado viendo al Valencia CF. Llevo 12-13 años en la Academia VCF.

La apuesta por la cantera

Ver muchos de los compañeros con los que entrenas habitualmente que llegan al primer equipo y tienen oportunidades es de valorar. El club está apostando mucho por jugadores jóvenes.

Su pasado como lateral izquierdo

En Fútbol 7 era carrilero y con el primer salto a Fútbol 11 empecé de lateral izquierdo.

Sus orígenes

Mi padre es polaco, mi madre es de Polinyà de Xúquer y yo nací aquí. Con mi madre y con mi hermana hablo valenciano y con mi padre, castellano.