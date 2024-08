Yarek, ficha de primer equipo y cláusula de 45 millones

El rendimiento de Yarek Gasiorowski en el Europeo Sub-19 no ha pasado desapercibido. Su proyección y su talento ya han despertado intereses de importantes clubes europeos todos estos años, pero actuaciones como la de este campeonato de Europa intensifican las alarmas en las direcciones deportivas de los equipos. El diario Tuttosport en Italia apuntaba esta semana a la intención del Inter de Milán de preguntar por las condiciones en la que saldría el futbolista, pero no es el único. Yarek viene de ser campeón del Europeo Sub-19 y de estar en el once ideal del torneo.

Según ha podido saber la Cadena COPE, la cláusula de Yarek Gasiorowski es, a día de hoy, de 30 millones de euros. Firmado el contrato, esa cantidad de escape contractual era de 20 millones, y este verano subía hasta los 30 a partir del mes de julio. Sin embargo, al haber disputado ya diez partidos oficiales con el Valencia CF, la cantidad podría ascender a 45 durante el mercado siempre que se le haga ficha de primer equipo. Y esa es la intención del club, que pase a tener ficha de la primera plantilla en este mercado. Cuestión prevista ya para esta temporada.

Así pues, el club está protegido de posibles clausulazos con el contrato que firmó hasta 2026 cuando todavía jugaba en juveniles, con un año opcional. Ese año entrará en vigor cuando dispute diez partidos más con el Valencia CF, hasta un total de 20, como desveló Relevo y pudo confirmar COPE. En ese momento, la cláusula subirá a 60. No obstante, más allá de la cláusula, el mercado es consciente de las penurias económicas que atraviesa el club de Mestalla y el potencial de Yarek se traduce en muy buenos informes en grandes secretarías técnicas. Si bien con las cifras que se manejan, el club ya está bien protegido con 30. Más lo estará con 45.

Ya hace dos años, el Valencia CF rechazó por él varias ofertas cercanas a los 5 millones de euros procedentes del Salzburgo. Pese a que todavía jugaba en División de Honor Juvenil, Peter Lim se negó porque entendía que su valor sería mucho mayor en el mercado. Según la plataforma Transfermarkt, ese valor es ahora de 15 millones, cifra que seguirá creciendo. Yarek, sin embargo, está muy contento en Valencia. Así lo ha transmitido en los micrófonos de la Cadena COPE en diferentes entrevistas a lo largo del último año: “Cuando ponen ese dinero te sientes importante, pero al final mi sueño siempre ha sido debutar en el Valencia y estar aquí, en mi casa. Quiero jugar el máximo número de partidos con esta camiseta y ojalá jugar Champions o ganar algún título con el Valencia". Recién llegado en tren tras ser campeón de Europa Sub-19 fue claro sobre sus intenciones de esta temporada: "Ahora a descansar unos días y cuando vuelva, a trabajar y a esperar que me llegue la oportunidad para intentar aprovecharla".