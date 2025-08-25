La enigmática publicación de Ceballos tras el partido ante el Oviedo: "Last Dance"

Dani Ceballos vuelve a estar en el foco a pocos días de que cierre el mercado de fichajes. Como ha ocurrido en anteriores veranos, su continuidad en el Real Madrid ha sido una incógnita durante gran parte del periodo estival. Aunque todo apuntaba a que seguiría en la plantilla, una publicación del propio jugador ha reactivado los rumores sobre una posible salida.

dani ceballos protagonista tras el partido

En sus redes sociales, Ceballos compartió una imagen acompañada del mensaje “Last Dance”, que en inglés significa “último baile”, una expresión habitualmente utilizada para señalar una despedida o el final de una etapa. Esto ha encendido las alarmas entre los aficionados y ha generado especulaciones sobre si el centrocampista andaluz está insinuando su marcha del club blanco.

EFE PHILADELPHIA (United States), 27/06/2025.- Dani Ceballos (L) of Real Madrid in action against Oscar Gloukh (R) of Salzburg during the FIFA Club World Cup 2025 match between FC Salzburg and Real Madrid in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 26 June 2025. (Mundial de Fútbol, Filadelfia, Salzburgo) EFE/EPA/WILL OLIVER

El jugador apenas ha tenido protagonismo en este arranque de temporada. Hasta ahora, ha disputado muy pocos minutos, siempre desde el banquillo y en situaciones de bajo impacto. Ante el Real Oviedo, entró en la segunda parte, sumando una nueva aparición testimonial.

Ceballos ha manifestado en varias ocasiones su deseo de tener un papel importante, pero el escaso protagonismo y el mensaje críptico en redes abren la puerta a un posible adiós en los últimos días de mercado.