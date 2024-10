La renovación de Yarek, posturas alejadas de inicio

Si la de Cristhian Mosquera no iba a ser una renovación sencilla, tampoco lo va a ser la de Yarek Gasiorowski. Tras unas primeras conversaciones, desveladas en COPE, las partes se encuentran lejanas a alcanzar un acuerdo. Su entorno considera insuficientes las primeras intenciones transmitidas por el Valencia CF, mientras que el club tampoco está satisfecho con las condiciones solicitadas en la primera toma de contacto. El zaguero de Polinyà termina contrato en 2026, pero ampliaría hasta 2027 en caso de jugar siete partidos más, durante al menos 45 minutos, con el equipo che. Eso hace que el club esté tranquilo, todo y que ha intentado abordar esta situación para no perder la posición de fuerza que sí ha podido perder con Mosquera. Ha tendido la mano para adelantarse al problema.

Yarek tiene un valor de mercado de 15 millones de euros, quince veces más que hace un año. Es una joya del mercado. El Valencia CF no puede competir en lo económico con otros clubes. El principal atractivo para estos jóvenes talentos del fútbol europeo criados en Paterna ha sido hasta ahora el proyecto deportivo para cada uno. Un camino hacia la élite que va cumpliéndose paso por paso. No obstante, en el caso de Yarek, la situación es que apenas cuenta para Baraja. En Getafe incluso fue titular Caufriez por delante de él, como adelantamos en COPE. Baraja quiso apostar por la contundencia y la experiencia del belga en lugar del canterano che. Salió en la segunda parte como carrilero para sustituir a Gayà. Gasiorowski ha disputado cuatro de los diez partidos de LaLiga, solo 285 minutos.

Una situación que tampoco invita al central a tener prisa para renovar. Más si cabe cuando el mercado europeo acecha de cerca. Este verano han llegado a Valencia ofertas cercanas a los 15 millones por él, mientras que el club desestimó una oferta de un equipo Champions la última semana de mercado, como desvelamos en Deportes COPE Valencia. El Liverpool preguntó también por él en la operación Mamardashvili y hasta el Al-Qadsyah le puso un contrato ¡de cinco millones! a Yarek encima de la mesa. Pero su prioridad es y será escuchar al Valencia CF y triunfar en el club de su vida. “Cuando ponen ese dinero te sientes importante, pero al final mi sueño siempre ha sido debutar en el Valencia y estar aquí, en mi casa”, dijo en COPE el pasado mes de junio.

Ahora mismo, no obstante, ese contexto no es sencillo. Cumplir los partidos que le restan para ampliar hasta 2027 automáticamente parecía un escenario fácil de cumplirse viendo las primeras jornadas, pero se ha desvanecido. Con la suplencia en Getafe, pese a jugar con tres centrales, como guinda. El desacuerdo en las primeras intenciones de las partes y la falta de minutos complican que se puede llegar a una entente pronto para ampliar el contrato del central campeón de Europa Sub-19. El club no transmite prisa, pero ha querido aprovechar las conversaciones en torno a Mosquera para avanzar al respecto, ya que comparten representante.

VCF Yarek, sonriente en el Coliseum

Como se puede comprobar en esta foto de ayer en el Coliseum, Yarek no ha perdido su sonrisa pese al poco protagonismo. De hecho, ha tratado de cumplimentar el trabajo diario en Paterna con un trabajo mental y físico que le pudiera hacer ganarse más oportunidades con Baraja. Esta situación no tiene que ver con la suplencia de ayer en el Coliseum ni mucho menos. De hecho, Corona se sentó a hablar con Yarek la pasada semana para transmitirle tranquilidad y destacar los buenos minutos que ha tenido cuando ha jugado. El Valencia CF insiste en que ha apostado por el futbolista como club, y que ha rechazado propuestas importantes por él porque lo consideran un proyecto potente de futuro para la entidad de Mestalla. Lim siempre ha dicho 'no' a todas las propuestas porque se entiende que aún tiene mucho margen de crecimiento. La política de desinversión del Valencia CF y la pobre situación deportiva no facilitan la postura che en la negociación. Las partes, no obstante, se han emplazado a nuevas conversaciones para tratar de nuevo el asunto de la renovación de una de las grandes perlas que ha dado Paterna.