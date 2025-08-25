Un gol de chilena de Rafa Rodríguez da la victoria al Málaga

Un gol del joven centrocampista del Málaga Rafa Rodríguez, de chilena, en el minuto 86, le dio el triunfo al equipo andaluz, ante una Real Sociedad B, que jugó mejor la primera parte y en la segunda renunció al ataque, en busca del empate en un campo difícil y ante un club histórico.

El equipo malagueño, con la velocidad del extremo Joaquín Muñoz, intentó introducir al conjunto donostiarra en su área, que se defendía, no se amedrentaba y buscaba en alguna acción un contragolpe para avisar y crear peligro.

Joaquín estaba siendo un incordio para la zaga de la Real Sociedad B por su velocidad y desmarque e incluso pudo desnivelar el marcador con un disparo desde fuera del área que pegó en el larguero en el minuto 8.

El encuentro en sus primeros compases era un monólogo malaguista por las dos bandas con Joaquín y David Larrubia, desbordando a sus pares y buscando la portería de Fraga, que tuvo que intervenir en varias ocasiones.

La Real Sociedad B empezó a asentarse en el campo, cerró mejor las bandas, adelantó algo más las líneas y el balón lo circulaba con más propósito ofensivo, lo que le dio más poderío en el centro del campo, poblado y con criterio.

El equipo vasco tuvo su mejor ocasión en un despliegue de fuerza y velocidad por parte del extremo Jon Ochieng, que se fue de su marcador, el central Javi Montero en la banda derecha y su disparo, abriéndose, no encontró portería por centímetros.

El Málaga perdió la verticalidad al área donostiarra en un instante, creando dudas en defensa, por la escasa ayuda de Dani Lorenzo y Carlos Dotor, y con el extremo Ochieng como jugador clave para abrir el marcador.

El partido se niveló y el Málaga ya tenía la frescura del comienzo y la Real Sociedad B creció hasta poner en dificultades a su rival, opaco y sin conexión entre sus canalizadores Dotor y Dani Lorenzo y los estiletes Adrián Niño, Larrubia y Joaquín Muñoz.

El equipo malaguista no funcionaba y tenía problemas ofensivos, por lo que el técnico Sergio Pellicer, cambió el sistema tras el descanso con la entrada del delantero Carlos Ruiz Chupete por Dani Lorenzo, jugando con dos delanteros.

Pellicer, seguía introduciendo cambios, ahora Julen Lobete por Adrián Niño, volviendo al mismo sistema del principio, pero las ideas no fluían, ante un conjunto donostiarra, cerrado, y que había renunciado prácticamente al ataque.

El encuentro entró en la parte álgida, pero con una dinámica aburrida, sin ocasiones por ambas partes, con el Málaga volcado en el área donostiarra, aunque sin recursos y muy precipitado.

Y cuando todo parecía pronosticado al empate, un centro por la izquierda del Málaga, el balón que queda muerto en el área pequeña, y un recién salido al campo, el centrocampista Rafa Rodríguez, de chilena, marcó el gol que le daba el triunfo al conjunto malaqueño en el minuto 86.