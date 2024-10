El Valencia CF se pone manos a la obra con Mosquera y Yarek

El Valencia CF se pone manos a la obra con las renovaciones de dos de sus grandes perlas: Cristhian Mosquera y Yarek. Dos diamantes en bruto en el mercado europeo que se ha formado en Paterna. La previsión, después de haber comenzado las conversaciones, es sentarse en breve con su agente para abordar la ampliación de contrato de ambos futbolistas, aunque el contexto que envuelve a cada uno no es el mismo.

Mosquera (2004) acaba contrato en junio de 2026. En febrero amplió su vinculación de forma automática al cumplir con el primer equipo el número de partidos estipulado. Ya entonces, el mercado suspiraba por hacerse con sus servicios. Fue su temporada de consagración en la élite como central titular del Valencia CF. Como contamos en COPE, desde invierno Atlético Madrid y Milan, entre otros, estaban muy interesados en firmar el jugador. Los italianos habían intentando meterlo en el contexto de las conversaciones por Yunus y los colchoneros hicieron varias ofertas este verano que el club de Mestalla rechazó. Baraja lo fijó como uno de sus imprescindibles y el Valencia CF prefirió sacar al mercado con fuerza a Javi Guerra, que sí que estuvo cerca de firmar con el equipo rojiblanco.

Cristhian, implicado con el club y agradecido siempre por sus años en la Academia VCF, priorizó este verano quedarse en el Valencia CF. Se lo dejó claro a su entorno: quería jugar esta campaña completa en el equipo dirigido por Baraja. Veníamos de un año donde el equipo soñó con Europa, cuestión que siempre hace crecer a un club y a un jugador. No escuchó ofertas muy suculentas, las lógicas para un central que no hace más que multiplicar su valor. Transfermarkt lo fija ahora en 30 millones. Además, está entre los 25 finalistas que optan al Golden Boy esta temporada. Ante este ascenso meteórico, el cerco de clubes que llama a la puerta de Mosquera se estrecha a equipos de élite. Otros, asumen a esta hora que no podrían pelear en una subasta por el zaguero alicantino del Valencia CF.

Tanto de cara a su continuidad como de cara a una posible venta, que el Valencia CF consiga cerrar su renovación es fundamental, ya que le daría mucha más fuerza en el mercado. Radio Valencia desveló y COPE ha podido confirmar que desde el entorno del jugador se pretende fijar un máximo de 25 millones de euros como precio de salida en su cláusula. La negociación no será cosa de un día.

Con Yarek Gasiorowski (2005), el Valencia CF tiene más margen a nivel temporal, aunque urge adaptar su contrato al rol que ostenta en la plantilla. Cuando cumpla 20 partidos con el primer equipo jugando más de 45 minutos renovará automáticamente hasta 2027. Para eso le quedan siete partidos. Le quedaban ocho y volvió a participar en el choque ante el Leganés en Butarque. Como contamos en COPE, no se acababa de entender su continuada ausencia de minutos en este comienzo de temporada. El cambio de sistema le ha vuelto a abrir la puerta a un central codiciado en todo el continente y que pasó a tener ficha de primera plantilla este verano tras proclamarse campeón de Europa Sub-19 con España.

En COPE desvelamos el último día de mercado de fichajes que un equipo Champions, el PSV, había hecho una oferta por Yarek que el Valencia CF rechazó. El propio jugador de Polinyà renunció a una propuesta millonaria del Al Qadisiyah de Arabia Saudí. Ha habido más. Su intención, triunfar en el Valencia CF. Así lo dejó claro en una entrevista en esta casa. No obstante, según ha podido confirmar este medio, siguen habiendo clubes muy interesados por hacerse con sus servicios. El Liverpool preguntó por Yarek en las conversaciones por Mamardashvili. Un Liverpool que también sigue de cerca a Mosquera. El valor de mercado de Yarek ahora es de 15 millones, quince veces más que en esta fecha hace un año.