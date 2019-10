5 claves para entender la crisis del Govern de la Nau

El fraude de más de 4 millones de euros en la EMT ha desatado una crisis sin precedentes entre Compromis y PSPV. Ambas formaciones que gobiernana en coalicion el Ayuntamiento de Valencia han vivido esta semana, una tensión sin precedentes, desde que estallará el caso a raíz de que los socialistas se alinearan con PP, Ciudadanos y Vox para apartar a Grezzi de las comparecencias de los testigos en la comisión de investigación.

A continuación te resumimos y te damos las claves de lo que ha sido esta semana de "crisis" entre el Govern de la Nay y en la que no esta todo dicho.

Lunes 14

El concejal de movilidad Giusseppe Grezzi y presidente de la EMT se volvía a justificar a la hora de haber despedido a la trabajadora y que los despidos no haya subido un escalón en los cargos. Sostenía que "los directivos no tuvieron posibilidad de decidir si se hacían pagos" y que "la trabajadora de la EMT despedida no tenía autorización para ordenar transferencias"

Y mientras tanto, la portavoz popular María José Catalá anunciaba que ese mismo lunes se ha solicitado copia de la declaración y/o manifestación de la trabajadora que ha sido despedida: “Entendemos que la haría, queremos conocer su versión porque la cúpula la está usando como cabeza de turco”. Reitera la necesidad de que la comisión de investigación sea en el Pleno del Ayuntamiento y sea pública.

Martes 15

Se hace público que a partir del 17 de septiembre hay una persona de la dirección que está en copia de los correos entre la trabajadora despedida y los presuntos estafadores y a partir de entonces se realizaron sucesivos pagos.

También desde el Comité de empresa de la EMT piden que se depuren responsabilidades al nivel que sea, incluso dimitiendo, cuando se concluyan las investigaciones, y consideran a la trabajadora despedida, una estafada más.

Desde el gobierno municipal no han querido responder a esta nueva información alegando que ya hay una comisión de investigación en marcha.

Miércoles 16

Se reúne la comisión de investigación de la Empresa Municipal de Transportes. Segunda jornada en la que se evidencian las discrepancias entre los socios de gobierno después de que PSPV pidiera que Grezzi se ausentara en al declaraciones de los trabajadores para que pudiera hablar en libertad y compromis se enrocara en el NO. La propuesta del PSPV estuvo apoyada por PP, Ciudadanos y Vox y Compromís tachó esta situación de “crisis de gobierno”.

El PSPV saca adelante con los apoyos de PP, Ciudadanos y Vox que Grezzi no esté en las declaraciones de los trabajadores de la EMT. Compromís califica la situación de "crisis de Gobierno"

Jueves 17

Pleno extraordinario que trata de esclarecer el fraude de 4.040.000 euros cometido en la EMT, cómo se hizo el fraude a partir de la suplantación de identidad del propio Grezzi y de un jefe de Deloitte por parte de unos defraudadores "externos" a la empresa.

Entre los debates salió a la que la persona vinculada a la dirección que se encontraba de baja maternal siguió firmando transferencias -a pesar de estar de baja-. La misma persona que iba en copia en los emails que se enviaron a los defraudadores desde el 17 de septiembre. Pero según parece, no llegó a ver esos emails.

Joan Ribó ha hecho público su respaldo a Giusseppe Grezzi y al gerente de la EMT por la gestión transparente en este caso.

Viernes 18

La tensión entre los socios de gobierno salpia a otros organismos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el nombramiento de Carlos Galiana como miembro de la comisión delegada del Consorcio Valencia 2007 en lugar de la socialista Sandra Gómez. El conflicto está en que el acuerdo acuerdo entre Compromís y el PSPV era el de nombrar a la socialista Pilar Bernabé, lo que finalmente no ha sucedido.

El PP por su parte, ha hecho efectiva la personación de su grupo municipal en la causa que investiga la estafa y se muestran convencidos de que "El fraude en la EMT acabará con cese o renuncia de Grezzi, depende de la dignidad con que quiera dejarlo”.