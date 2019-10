Catalá afirma que el fraude de la EMT va acabar con el cese o la dimisión de Grezzi

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, junto con los concejales populares y consejeros de la EMT, Carlos Mundina y Marta Torrado, han presentado esta mañana el escrito de personación como acusación en la causa abierta en el juzgado de instrucción nº 18 de Valencia por el robo de 4 millones de euros.

Catalá, en declaraciones a los medios de comunicación, ha destacado que la personación en la causa es “porque no nos fiamos de Ribó y Grezzi y porque no nos están facilitando toda la información”. Así, ha explicado que en la documentación que han facilitado a los grupos de la oposición falta documentación como por ejemplo la declaración jurada con hizo la trabajadora despedida ante la empresa y la Policía.

Catalá asegura que el gobierno municipal de Ribó "no nos está facilitando toda la información pese a que ya la solicitamos el día 10 de octubre por burofax”. Señala que espera que “el PSPV no se amilane y haga cumplir el acuerdo aprobado por mayoría en la comisión de trabajo de la EMT e impida que Grezzi no participe en las sesiones que comparezcan los trabajadores”.

La portavoz ha reiterado su petición de dimisión o cese de Grezzi y afirma "Grezzi dimitirá y si no, lo cesarán. Se lo digo hoy y estoy segura de que esto se va a cumplir y no va acabar como pretenden Grezzi y Ribó".