Fallece Federico García Moliner, físico que recibió el premio Príncipe de Asturias

Ha fallecido a los 95 años el burrianense Federico García Moliner, físico y profesor universitario que en 1992 recibió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por sus contribuciones a la física del estado sólido.

El científico, nacido en Burriana en 1930, recibió el premio Príncipe de Asturias en Investigación Científica y Técnica en el año 1992, así como en el año 2023 la Alta Distinción de la Provincia que otorga la Diputación de Castellón.

Licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid y doctorado en la Complutense y en la Universidad de Cambridge, forjó una trayectoria con sello propio en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Una labor que no le impidió ejercer la docencia durante tres años en la Universidad de Illinois, “forjando científicos que hoy son herederos de su pasión y su constancia”.

Las primeras condolencias han llegado por parte de la Diputación Provincial de Castellón, cuya presidenta Marta Barrachina ha expresado que “nos deja una autoridad mundial. Su labor ha sido reconocida en el ámbito internacional por sus investigaciones en el campo de la física del estado sólido”. Docente e investigador, García Moliner nunca abandonó su pasión “y fue ejemplo para muchas generaciones por su perseverancia, tesón y avances en este ámbito científico. Creó escuela”.

Su pérdida “deja a la ciencia sin un baluarte clave” que, tal y como ha recordado Marta Barrachina, “siempre se sintió orgulloso de sus orígenes y de su ciudad natal, Burriana”.