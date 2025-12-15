'Sabor Granada' se alía con el influencer 'Niño Safaera' para conquistar la mesa esta Navidad

La Diputación de Granada ha presentado la nueva campaña navideña de su marca de productos agroalimentarios, Sabor Granada, bajo el lema ‘Lo bueno es compartirlo’. La iniciativa está protagonizada por el influencer gastronómico Sergio López, conocido como ‘Niño Safaera’, quien acumula más de 460.000 seguidores en sus plataformas.

Un escaparate del producto local

El presidente de la institución, Francis Rodríguez, ha destacado que Sabor Granada "es el escaparate de los productos que representan nuestra tierra a través de su calidad". Ha subrayado también que la campaña recuerda que, detrás de cada alimento, "hay tradición, talento y un compromiso con la excelencia que distingue a la provincia de Granada".

buscamos que tanto los granadinos como quienes nos visitan descubran y consuman nuestros productos" Francis Rodríguez Presidente de Diputación de Granada

Rodríguez ha insistido en la relevancia de impulsar la marca provincial como una "herramienta fundamental" para proyectar la potencia del sector agroalimentario granadino. "Con iniciativas como esta, buscamos que tanto los granadinos como quienes nos visitan descubran y consuman nuestros productos", ha añadido.

Un altavoz para la gastronomía granadina

Es un orgullo representar a ‘Sabor Granada’ y a la provincia de esta manera" Sergio López Influencer

Por su parte, el influencer Sergio López ha agradecido la oportunidad, que considera un sueño. El creador de contenido ha señalado que su labor es hablar de los productos de Granada y ponerlos en valor por su calidad "altísima". "Es un orgullo representar a ‘Sabor Granada’ y a la provincia de esta manera", ha confesado.

Además, ‘Niño Safaera’ ha asegurado que va a "seguir presumiendo de todo lo bueno que tenemos en nuestra tierra". Ha expresado su deseo de que la campaña llegue a mucha gente para que "en estas fechas tan especiales disfruten del producto de cercanía".

Una cena de Navidad viral

La pieza audiovisual central de la campaña muestra al influencer en una tradicional cena familiar de Navidad. Durante la velada, el protagonista prueba y comparte en sus redes sociales los distintos productos de la provincia que hay sobre la mesa, mientras su familia lo observa con extrañeza. Con un tono cercano y en clave humorística, la campaña busca reflejar la calidad de los alimentos granadinos e invitar a disfrutarlos y difundirlos.