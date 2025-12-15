Zubieta, agencias y el final del libro

La Real Sociedad no solo ha cambiado de entrenador. Ha cerrado un libro y ha empezado otro sin admitirlo en voz alta. El "nuevo libro" de Jokin Aperribay, ese que señalaba a Sergio Francisco como líder natural tras Imanol, duró 16 partidos. Demasiado poco para ser proyecto. Suficiente para retratar una realidad incómoda: aquel liderazgo no tenía respaldo real.

El síntoma Sergio Francisco

La destitución no explica nada por sí sola. Lo que explica el giro es todo lo que ocurrió alrededor. Sergio Francisco fue presentado como solución estructural y tratado como parche. Un entrenador del club sin red, sin tiempo y sin poder real. Cuando el relato va por delante de las decisiones, el final suele ser abrupto.

El caso Sucic: poder detectado

Luka Sucic se convierte en síntoma antes que en causa. Gana una batalla de egocentrismo impropia de su recorrido. Se enfada, se desconecta y llega a negarse a entrenar cuando percibe que el entrenador es un profesional del club, pero no del mando. No es un problema de vestuario. Es una lectura de poder. Y acierta.

Agencias en movimiento

Ese runrún que venimos contando en Deportes COPE Gipuzkoa —la presión constante de agencias para forzar un giro de timón que rebaje el peso de Zubieta y haga más habitable el ecosistema para los foráneos— vuelve a imponerse. No es nuevo. Es definitivo. Las agencias no empujan por capricho: empujan cuando saben que hay margen.

El 60/40 que se diluye

La salida de Imanol y Labaka ya había debilitado el frente de defensa de la cantera. Aquel 60/40 de Olabe —cantera como columna vertebral, fichajes como complemento— fue siempre una referencia flexible. Hoy es un recuerdo. No porque no funcione, sino porque estorba en este nuevo equilibrio de poder.

Narrativa para la grada

Mientras todo este circo se ensayaba, a la afición se le seguía vendiendo el mismo fármaco de siempre: una narrativa interesada, cuidadosamente amplificada por los aparatos de propaganda del club. El mensaje no cambia, aunque la realidad sí. Y cuando eso ocurre, el desfase se vuelve estructural.

Principios a lo Groucho

En la planta noble se defienden teorías llamativas. Se pasa de señalar a Sergio Francisco como heredero natural de la inmensa sombra de Imanol a mirar al fútbol extranjero como única solución. Principios para todo. Como Groucho Marx. Una de esas teorías sostiene que solo alguien de fuera puede recuperar a Sucic, Caleta-Car, Sadiq o Zakharyan porque no estará condicionado por Zubieta. No es una idea futbolística. Es una renuncia identitaria.

Matarazzo, el nombre que encaja

Y entonces los nombres dejan de ser una lista y pasan a ser un mensaje. Motta gusta, pero es caro y exigente. Rose comparte agencia y tiene pasado común con Sucic. Y aparece Pellegrino Matarazzo. El técnico que siempre pidió a Sucic. El que encaja en el nuevo tablero. El que no incomoda a nadie importante. El que llega cuando el club ya ha decidido qué tipo de Real quiere ser.

EFE Sinsheim (Germany), 09/04/2023.- Hoffenheim's head coach Matarazzo Pellegrino reacts during the German Bundesliga soccer match between TSG 1899 Hoffenheim and FC Schalke 04 in Sinsheim, Germany, 09 April 2023. (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

El camino ya señalado

La Real no está eligiendo solo entrenador. Está eligiendo a quién escucha, qué relato sostiene y qué identidad sacrifica. Y a estas horas, el proceso ya no parece abierto. Parece resuelto sin anuncio. Matarazzo no es solo una opción. Es la consecuencia lógica de todo lo anterior.