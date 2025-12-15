El arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo, se recupera con éxito de una operación de hombro

El arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, se recupera favorablemente tras la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido con éxito este lunes. La operación, realizada en el Hospital de Neurotraumatología de Granada, ha consistido en la colocación de una prótesis en el hombro derecho para "remediar las consecuencias de una caída sufrida hace casi cuatro años", que le seguían produciendo molestias y dificultad de movimiento.

Agradecimiento y aniversario

Tras la intervención, llevada a cabo por el doctor Manuel Delgado y su equipo, el propio arzobispo ha mostrado su agradecimiento al personal médico y sanitario. Además, ha extendido su gratitud a "cuantas personas le han encomendado en sus oraciones".

La fecha de la operación coincide con una jornada señalada, ya que este mismo lunes la archidiócesis de Granada celebra el séptimo aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Gil Tamayo. El prelado inició su ministerio en la sede apostólica de Granada el 1 de febrero de 2023, tras haber sido nombrado arzobispo coadjutor el 1 de octubre de 2022.

En un comunicado, el Arzobispado de Granada ha recordado esta "fecha significativa", en la que la comunidad diocesana "se une de manera especial en oración por su salud". La archidiócesis ha encomendado el resultado de la cirugía al Señor y a la Virgen de las Angustias, Patrona de Granada, pidiendo por "su pronta y total recuperación para que siga guiando a la Iglesia granadina con su entrega y servicio".