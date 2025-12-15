Más de un millón de aragoneses están llamados a las urnas el 8 de febrero: los datos del adelanto electoral

Tras la confirmación del adelanto electoral, las reacciones del PSOE y VOX no se han hecho esperar.

Más de un millón de aragoneses estarán llamados a las urnas el próximo 8 de febrero. Ese día se celebrarán por primera vez en Aragón, unas elecciones autonómicas anticipadas. Lo anunciaba esta mañana tras un Consejo de Gobierno extraordinario, el presidente Jorge Azcón, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con VOX en relación al presupuesto de 2026.

Sin presupuestos no se puede gobernar. De estas elecciones saldrá un Gobierno más fuerte" Jorge Azcón Presidente de Aragón

Azcón ha firmado esta mañana el decreto por el que se disuelven las Cortes y se da por finalizada la legislatura. A partir de hoy, faltarán exactamente 55 días para ese domingo electoral. El decreto de disolución de las Cortes de Aragón que este martes aparecerá publicado en el Boletín Oficial de Aragón, fijará los plazos que van a marcar el proceso electoral que se abre este martes 16 de diciembre.

CUÁNDO SE CELEBRARÁ EL SORTEO DE LAS MESAS ELECTORALES

El sorteo de las mesas electorales está previsto que se realice entre el 10 y el 14 de enero. El resultado se hará llegar a las personas designadas para formar parte de ellas, en un plazo máximo de tres días.

La campaña electoral arrancará el próximo 23 de enero para las 8 formaciones políticas que se presentan a estos comicios: PP, PSOE, Vox, CHA, Teruel Existe, Podemos, IU y PAR, que deberán ahora organizar una campaña exprés.

Una convocatoria electoral que obligará a Pedro Sánchez a cesar a la cabeza de lista del PSOE, Pilar Alegría, como ministra y portavoz del Gobierno. Alegría se ha presentado esta mañana como “la alternativa a Jorge Azcón”, dando por hecho que encabezará la candidatura socialista.

qué se juegan los aragoneses el 8 de febrero

En cuanto al reparto de escaños, recordar que hay 67 en juego y que en los últimos comicios de 2023 el PP obtuvo 28 diputados, el PSOE 23, Vox 7, Teruel Existe 3 escaños los mismos que Chunta Aragonesista y Podemos, IU y el PAR tan solo obtuvieron un representante cada uno.