La Cocina Económica de Logroño aumenta un 5% los menús repartidos durante 2025: "Ya está todo listo para la Navidad"

En la Cocina Económica de Logroño, situada en la calle Rodríguez Paterna número veintiuno, ya ha llegado la Navidad. En su comedor social, donde cada día se sirven 120 comidas calientes, se respira un ambiente más cálido y humano. A este servicio se suman otros 60 menús en tápers para familias que no pueden desplazarse, alcanzando este año una cifra de entre 112.000 y 115.000 menús repartidos, lo que supone un aumento de entre el 4% y el 5% respecto al año anterior.

Un hogar decorado por todos

El comedor luce ya su decoración navideña y un belén tradicional montado con la colaboración de voluntarios, trabajadores y los propios usuarios. El director de la entidad, Javier Porres, ha destacado la importancia de implicarlos. "La verdad que ha sido una gozada, no solo el belén, han decorado todo el comedor", ha señalado Porres, añadiendo que "al final, se han involucrado, y están encantados, estamos encantados, yo me incluyo, en en hacer algo que hemos hecho todos".

Al final, se han involucrado, y están encantados, estamos encantados, yo me incluyo, en en hacer algo que hemos hecho todos" Javier Porres Director de la Cocina Económica de Logroño

Más allá de la comida: autonomía e independencia

La labor de la Cocina Económica va más allá de servir platos, ya que trabaja para que las familias recuperen su autonomía e independencia. Para ello, la entidad dispone de 52 viviendas en propiedad donde actualmente residen 178 personas, quienes reciben tanto apoyo alimentario como acompañamiento social.

Comida caliente en los fogones de Cocina Económica de Logroño

Javier Porres ha insistido en que el objetivo principal no es solo la entrega de alimentos. "Aquí no se trata solamente de dar alimentos. Todo el volumen que tiene cocina, nuestro centro infantil, nuestras viviendas, están para atender a las personas, a atenderlas socialmente", ha afirmado.

El fin último es "ayudar a la gente, sacarla adelante, que luego sean autónomos, aunque vengan de visita, como digo yo, y que puedan ser como cualquiera de nosotros". Esta labor es posible gracias a los 23 empleados que trabajan en la entidad durante todo el año.

Ayudar a la gente, sacarla adelante, que luego sean autónomos" Javier Porres Director de la Cocina Económica de Logroño

En resumen, desde que arrancara la institución, hace ya 120 años, se ha intentado ofrecer alternativas a los problemas individuales y colectivos de las personas, en situación de vulnerabilidad o precariedad, saliendo al paso de sus necesidades a través de los diferentes proyectos.