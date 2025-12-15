El alarmante bajón del Extremadura: "Las declaraciones de Cisqui son las de un equipo que va líder"

El Club Deportivo Extremadura atraviesa una mala racha que lo ha llevado a cosechar solo tres empates en los últimos cinco partidos, sumando únicamente tres puntos de 15 posibles. El último tropiezo ha sido un empate en el campo de la Deportiva Minera, un resultado que sabe a poco, ya que el equipo jugó con un hombre más durante los últimos 25 minutos. Esta dinámica ha provocado que el Águilas, al que llegó a sacarle siete puntos, ahora le lleve la misma ventaja, un vuelco de 14 puntos en la clasificación.

Números de descenso en el último tercio

La situación es preocupante si se analiza en perspectiva. En los últimos 11 encuentros, el Extremadura solo ha conseguido dos victorias. Si se creara una clasificación con este tercio de la competición, el equipo estaría en zona de descenso y sería el equipo más goleado de la categoría. En total, ha encajado 21 goles, una cifra que evidencia una alarmante falta de consistencia y fiabilidad defensiva que se extiende más allá de la línea de la zaga.

Las explicaciones del técnico, Cisqui, en las ruedas de prensa, no ayudan a calmar las aguas. Su discurso, centrado en el "trabajo, trabajo, trabajo" y en que "este es el camino", se percibe como repetitivo y con falta de autocrítica.

Blas Sánchez, Ángel Gutiérrez y Antonio del Hoyo analizan la actualidad del Extremadura. "Sin saber los resultados, sus declaraciones son las de un equipo que va líder", lo que genera una desconexión entre el mensaje del entrenador y la realidad que vive el equipo en el terreno de juego.

Una valentía que condena al equipo

El principal problema parece radicar en el planteamiento de los partidos. Se critica que el equipo juega con una "valentía" excesiva, manteniendo una estructura ofensiva muy abierta que lo deja constantemente expuesto. Esta alegría en el ataque facilita las transiciones con mucha facilidad a los rivales, un patrón que se repite incluso cuando el marcador está a favor, como ocurrió en el segundo gol encajado ante la Deportiva Minera.

El cementerio está lleno de valientes y parece que el Extremadura lleva la bandera"

El equipo asume riesgos innecesarios, sobre todo cuando va por delante en el marcador. La sensación es que es incapaz de contener al rival y amarrar los resultados, una idea que se resume en la frase: "El cementerio está lleno de valientes y parece que el Extremadura lleva la bandera". Esta tendencia se ha confirmado en los últimos tres partidos, en los que ha recibido el gol del empate a los pocos minutos de haberse adelantado.

La mala dinámica ha comenzado a hacer mella en la plantilla, donde se perciben gestos de frustración. Uno de los casos más evidentes es el de Frodo, máximo goleador de la categoría la temporada pasada, a quien se le nota "desquiciado" durante los partidos por su sequía goleadora.

Una final antes de Navidad contra el Jerez

El próximo partido en casa contra el Jerez CD, un rival en plena forma, se presenta como un partido con presión y clave para el futuro inmediato del equipo y del propio Cisqui. Una victoria permitiría al Extremadura irse al parón navideño en zona de playoff y con la moral renovada. Sin embargo, una derrota ahondaría en la crisis de resultados y confianza antes de visitar el difícil campo del Recreativo de Huelva, el 4 de enero.