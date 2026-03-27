La cerámica de España y de Italia aspira a congelar la estricta norma de emisiones de la Unión Europea

Ismael García Peris analiza en COPE la cumbre de la industria cerámica en Europa y la situación del sector.

El sector cerámico español y el italiano han formado un frente común en Bruselas para reclamar a la Comisión Europea una flexibilización de sus políticas medioambientales. En una entrevista en el programa Herrera en COPE, el presidente de la patronal Ascer, Ismael García Peris, ha calificado el encuentro como una demostración de fortaleza y unidad ante "un problema tan grave" como la regulación de las emisiones de CO2.

Una demanda clara: tiempo

El principal escollo para la industria es la eliminación de los derechos de emisión de CO2 gratuitos, una medida que se considera un "gran lastre" para la industria cerámica europea. Por ello, las patronales de ambos países firmaron un manifiesto conjunto en el que, si bien reiteran su compromiso con la descarbonización, exponen la necesidad de pausar la normativa. "Nuestra reivindicación es que nos den tiempo, que se congele esta medida hasta que aparezca la electrificación o cualquier otra energía que podamos utilizar", ha señalado García Peris.

Que nos den tiempo, que se congele esta medida hasta que aparezca la electrificación o cualquier otra energía que podamos utilizar" Ismael García Peris Presidente de Ascer

Unidad frente a múltiples amenazas

García Peris ha destacado el apoyo político transversal recibido en Bruselas, un respaldo que considera clave. "Lo más importante es que hemos estado representados por todos los partidos políticos", ha afirmado, subrayando que todos los eurodiputados españoles presentes compartieron un mismo discurso de defensa del sector. "Todos los grupos políticos que han estado allí hemos tenido el mismo discurso", insistió.

Todos los grupos políticos que han estado allí hemos tenido el mismo discurso" Ismael García Peris Presidente de Ascer

Ismael García Peris ha visitado los estudios de COPE Castellón

A la presión regulatoria se suman otros factores que generan "cierto pesimismo". El presidente de Ascer ha mencionado el aumento del precio del gas por el conflicto de Oriente Medio y los sobrecostes en la logística, como el coste de los contenedores y del tránsito marítimo, que han provocado la pérdida de mercados. "El tema del gas es una de las cosas que nos está penalizando", lamentó.

Con la vista puesta en el futuro, el sector se prepara ya para su próxima gran cita que será entre el 30 de marzo y el 2 de abril: la feria Coverings de Las Vegas. Un total de 59 empresas españolas participarán en este evento clave para el mercado americano. A pesar del complicado momento actual, García Peris ha defendido la importancia de seguir invirtiendo: "Siempre creemos que no conseguiríamos nada si nos quedáramos en casa".