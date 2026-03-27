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'Sporting y lo que surja', en Deportes COPE Asturias: "El Sporting tendría que haberle felicitado el Centenario al Oviedo"
El boicot de vaciar El Molinón contra el Dépor en la previa del partido. La opinión de los viernes, con Marcos Martín y Pedro Rivero
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
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