El tambor del Silencio sonará distinto esta Semana Santa

El sonido del tambor ronco y destemplado que abre el cortejo de la Cofradía de Cristo de la Misericordia (Silencio) es uno de los más característicos de la Semana Santa de Granada. Con el paso del tiempo, el timbre característico del instrumento ha ido variando y los hermanos más veteranos lo recordaban de una manera diferente a como hemos podido escucharlo en los últimos años.

manuel elvira

Esta circunstancia ha llevado a los directivos de la corporación a buscar la recuperación del timbre que tuvo antaño. Para ello han contado, además de con la memoria sonora, con la participación de Manuel Elvira, director de la Banda de los Ángeles y uno de los mejores conocedores de la música procesional granadina. Es además una persona muy vinculada a esta corporación, puesto que la única vez que el Cristo del Silencio ha estado acompañado por banda de música, con motivo del Centenario de su actual cofradía lo ha hizo con la formación que él dirige.

tambor de gran parada

El trabajo no ha sido sencillo. La hermandad dispone de tres tambores y Elvira ha tratado de ajustar el sonido de la manera más parecida al que pudo ser el original. "Lo he afinado y el Jueves Santo volverá a hacerlo. También he querido matizar la frase rítmica concreta, que será responsabilidad de quien lo haga sonar. Hay muchas cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta, como los siete rotores de los que dispone el actual tambor y también estudiar cómo suena el tambor en la cercanía y en la lejanía. Se trata de darle la profundidad típica de los tambores llamados de gran parada y en el futuro me encargaré personalmente de señalarle a la cofradía cuál puede ser el más oportuno".