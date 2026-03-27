Marcelino Elena, recuerdos de España o cuando el RCD Mallorca aportaba tres jugadores al equipo nacional: "Orgullo"

Es semana de selecciones y en el RCD Mallorca hay hasta cinco jugadores repartidos con sus diferentes selecciones, se trata de Valjent, quien ya regresa de Eslovaquia tras caer ante Kosovo en la repesca para el Mundial, Muriqi, Mojica, Samu Costa y Jan Virgili.

El pequeño extremo está con España Sub 21, algo que hoy para el Mallorca ya parece noticia, tener un jugador nacional en la Sub 21, porque en la absoluta parece imposible. Pero hubo un tiempo en el que ni se extrañaban los mallorquinistas al ver tres jugadores en el equipo nacional. Eran Marcelino Elena, Vicente Engonga y Dani García Lara.

Aquel RCD Mallorca de finales del siglo XX tenía tanta calidad que a nadie le extrañaba que sus jugadores fueran con España. Aquel Mallorca de Cúper finalizó tercero en la liga tras haber finalizado el año anterior quinto.

Marcelino Elena recuerda como un momento cumbre de su carrera la llamada de España y cuenta en DEPORTES COPE BALEARES con qué orgullo vivió aquellos momentos: "eso es lo más grande que uno puede conseguir como futbolista, representar a su país. Representa la cima de la carrera de cualquiera. Sentía orgullo, responsabilidad, satisfacción porque es algo único, muy importante. Si te digo la verdad, tenía mucha gratitud a mis compañeros y al club, porque había llegado al Mallorca en Segunda División, y dos o tres años más tarde estaba jugando con la selección. Mis compañeros, mi entrenador, todo había contribuido a mi mejora para estar en la selección".

Recuerda que "a mi lado aquellos días tenía a Fernando Hierro, lo que pensaba era: 'sólo puede haber una persona que esté en esta posición, jugando con España junto a Fernando Hierro'. Le tenía y le tengo una admiración tremenda y estar con la selección es lo más grande y es lo que sueñas desde pequeñito. Es más difícil estando en el Mallorca y tiene su lógica. Para igualar a los equipos top hay que estar a muy buen nivel. Nosotros en dos temporadas habíamos entrado en Europa, en la segunda temporada que es cuando fui convocado, el Mallorca quedó tercero por detrás de Real Madrid y Barcelona. La continuidad, la consistencia en tus actuaciones hizo que no sólo yo, sino Engonga con 32 años, que es un hito y un ejemplo para muchos futbolistas llegar a esa edad a la selección, la demostración de que el trabajo del largo plazo, el tesón y la calidad que hay que tener que tenía Engonga te llevan a la selección. También Dani García Lara, que creo que ya había estado en la Sub 21, fue y pudimos estar los tres, un gran orgullo".

Hablando de la liga y del RCD Mallorca-Real Madrid, cree que "le puede afectar más al Real Madrid esta semana ya que tiene más jugadores fuera. Demichelis habrá contado con más gente, ojalá sea factor favorable para lo que viene después no sólo ante el Real Madrid. Ante el Real Madrid hay que jugar sin complejos y tratando de aprovecharse de lo que le pueda producir en negativo tener tanta gente fuera".