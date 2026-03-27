Funes rebaja la euforia tras la exhibición en Cádiz: "Fueron tres puntos como los demás"

El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, ha querido rebajar la euforia en el equipo y entorno, tras el 0-3 logrado en el campo del Cádiz la pasada jornada, y ha apuntado este viernes que no deben perder "de vista que el partido de Cádiz vale tres puntos como los demás" y que "ahora hay que pensar en lo siguiente", que es la visita del Leganés a La Rosaleda.

"Cuando surfeas una ola como la del otro día en Cádiz, puedes en el siguiente partido dejar de surfear e irte al chiringuito o seguir en el agua y continuar trabajando. Tenemos ganas de surfear otra ola como esa", dijo en rueda de prensa el entrenador malaguista

Del Leganés comentó que "el equipo que viene aquí es con jugadores de Primera División y eso habla del potencial individual", y destacó que deben "darle el máximo respeto" porque "en agosto eran serios candidatos a ascender de forma directa".

NO SE FÍA DEL LEGANÉS

"El otro día le metieron cinco goles al Ceuta y eso no es fácil. Sus jugadores tienen mucho talento y pueden marcar la diferencia. Por fuera tienen mucho potencial y en transición defensiva es de lo mejor de LaLiga, ahí está nuestra dificultad", argumentó.

"Es un equipo distinto a los de las últimas semanas. La forma en la que terminemos por atacar esos últimos espacios no puede ser igual que en los últimos partidos. Hacemos bien en preparar el partido ante el Leganés, nos tiene que dar fuerza", dijo Funes.

LaLiga La enorme exhibición del Málaga en Cádiz (0-3) ha sido esencial para seguir arriba.

El entrenador del equipo malagueño no desveló quien va a sustituir al lesionado centrocampista Carlos Dotor y comentó que "hay varias posibilidades como retrasar a Chupete, meter a Juanpe, a Rafa Rodríguez, a Julen Lobete. Se han probado varias cosas esta semana, como también adelantar a Dani Lorenzo".

"Una cosa es cómo el equipo plantea el inicio del encuentro y otra es cómo podemos ir yendo dependiendo de cómo vaya el partido. Estamos muy contentos de que la plantilla nos ofrezca muchas variables y vamos a darle la oportunidad a los aficionados que vengan a La Rosaleda a que las descubran", subrayó.