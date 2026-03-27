El viento será el gran protagonista este fin de semana en Castellón: rachas de más de 100 km/h

El fuerte viento regresa a la provincia de Castellón y se dejará sentir, especialmente, de cara a la jornada dominical con rachas que pueden superar los 100 km/h, después de que el miércoles ya soplará con rachas de más de 160 km/h en el interior norte.

Por ello y aunque el fin de semana va a transcurrir con cielo poco nuboso, el viento irá ganando protagonismo con el paso de las horas y se espera que ya el mismo sábado pueda dejar las primeras rachas intensas.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta que el sábado comenzará con "viento flojo del noroeste por la mañana, aumentando a intervalos de moderado por la tarde y girando a sureste en el litoral; a últimas horas aumentará a fuerte con rachas muy fuertes del noroeste y volverá a girar a noroeste en el litoral".

Y se intensificará más de cara al domingo cuando nos acompañe "viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, menos probables en el extremo sur".

AVISOS METEOROLÓGICOS

Por ello, Aemet activará desde las 20:00 horas del sábado el nivel de riesgo amarillo en todo el territorio castellonense al poderse dar rachas ya que superen los 80 km/h.

A medianoche incrementará los umbrales del aviso que pasarán a ser naranja en el interior y en el Baix Maestrat (litoral norte) por rachas que pueden superar los 90 y los 100 km/h, mientras que se mantendrá el amarillo en las comarcas de la Plana al poderse superar los 80 km/h.

Los avisos naranja, por tanto de riesgo importante, también se activarán el domingo en la costa por oleaje, olas de más de 3 metros de altura que se pueden dar hasta las 15:00 horas, mientras que el resto del día se rebajará a nivel amarillo.

TEMPERATURAS

Los valores nocturnos bajarán el fin de semana y podrán producirse heladas débiles en puntos del interior, donde se espera que las temperaturas pueden quedar en los 0º e incluso por debajo, mientras que en el litoral las mínimas pasarán de los 7º del sábado a los 11 del domingo.

En lo que se refiere a los valores diurnos, las máximas, podrán alcanzar los 18º e incluso 19 para la jornada del domingo.