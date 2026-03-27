Solagro lleva a una bodega de Albacete a una nueva era con una rompedora arquitectura inspirada en la uva

La Cooperativa Santiago Apóstol celebrará el próximo viernes 27 de marzo la inauguración oficial de sus nuevas instalaciones en Montealegre del Castillo (Albacete). El acto, que estará presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, marca la culminación de un ambicioso proyecto de modernización y homenaje a la tradición vitivinícola de la zona.

Arquitectura circular para honrar a la uva

El proyecto, liderado por la ingeniería Solagro, presenta unas nuevas oficinas y tienda con un diseño vanguardista que se inspira en la forma de las uvas Monastrell y Garnacha Tintorera. La arquitectura utiliza el círculo como eje central para rendir tributo al fruto que da origen a sus vinos. El innovador diseño ha sido ejecutado por el estudio AMA y el arquitecto Luis Moreno, bajo la dirección integral de Solagro.

Innovación y una financiación récord

La modernización no solo es estética, sino también tecnológica. Se ha ampliado la capacidad productiva con la incorporación del sistema de fermentación Hércoles y la automatización total del proceso enológico, buscando la máxima eficiencia energética y competitividad. La gestión estratégica de Solagro ha sido clave para la rentabilidad del proyecto, logrando una financiación récord a través del programa VINATI.

La firma de ingeniería consiguió una subvención del 50% de la inversión, un porcentaje superior al 45% habitual, lo que se traduce en una ayuda de casi 768.000 euros. Este hito ha contribuido a que la entidad reciba el galardón "Proyecto Singular e Innovador 2025".

Cooperativa Santiago Apóstol en Montelaegre del Castillo

Un acto con respaldo institucional

El evento de inauguración contará con las intervenciones del presidente de la cooperativa, Andrés Constán López; el CEO de Solagro, Ernesto Tardío Boo; el alcalde de Montealegre del Castillo, Joaquín Jiménez Díaz; el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, y el presidente regional, Emiliano García-Page. Tras los discursos, se descubrirá una placa conmemorativa y se realizará una visita guiada por las instalaciones, que dan servicio a los casi 400 socios activos de la entidad.

Fundada en 2002 por Ernesto Tardío Boo, Solagro se ha consolidado como un referente en ingeniería alimentaria en Castilla-La Mancha. La firma, que impulsa inversiones anuales de más de 20 millones de euros, tiene un enfoque claro: "convertir cada ayuda en una palanca real de modernización para la industria del medio rural". Este enfoque garantiza un 98% de éxito en la gestión de expedientes para los sectores del aceite, vino y pistacho.