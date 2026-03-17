La cerámica española traza su hoja de ruta: nueva estrategia ante la presión de China y la crisis geopolítica

El sector cerámico español renueva su hoja de ruta para afrontar los desafíos de un mercado global marcado por la incertidumbre y la creciente influencia de China. En un gesto de unidad, la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC) han anunciado cambios estratégicos en sus premios más emblemáticos como símbolo de un nuevo impulso centrado en la innovación y la cooperación.

Un nuevo rumbo para los Alfas de Oro

Miguel Galindo, presidente de la SECV, ha anunciado un "cambio de rumbo" para los prestigiosos premios Alfa de Oro, que este año celebran su 50 edición. Tras la transformación de la feria Cevisama, los galardones se trasladan al corazón del clúster cerámico de Castellón. "Hemos decidido traerlos al clúster cerámico de Castellón para relanzar la importancia y la visibilidad del sector", afirmó Galindo.

Estos son los premios que otorga, desde 1977, la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) a los proyectos más innovadores en tecnología y diseño que se presentan al Concurso Internacional de Diseño Industrial Premios Alfa de Oro.

Una de las principales novedades es que la entrega de premios se volverá itinerante, celebrándose cada año en uno de los municipios cerámicos de la provincia, comenzando por Castellón de la Plana. Según el calendario anunciado, la recepción de candidaturas se abrirá el 10 de abril y la gala de entrega se celebrará el 10 de septiembre, una fecha estratégica para que las empresas ganadoras puedan usar el galardón como herramienta comercial en ferias internacionales como el Cersaie.

Este evento se realizará en conjunto con la ATC, que también entregará su decimoctavo Premio Nacional Ciudad de Castellón. Juanjo Montoro, presidente de ATC, destacó la importancia de esta unión: "Creemos que era una buena idea y buen ejemplo a nuestro ecosistema unir fuerzas en un momento donde la incertidumbre divide más que junta".

El tablero geopolítico y China en el centro

La catedrática y consultora internacional Beatriz Irún, con más de una década de experiencia en China, ha puesto el foco en la necesidad de situar la geopolítica en el centro de la estrategia empresarial. Según Irún, el sector debe estar preparado para un entorno volátil, donde crisis como la de Oriente Medio o Ucrania son la nueva normalidad. "La geopolítica tiene que estar en el centro de la estrategia, es que no nos queda otra", sentenció.

Si fuéramos conscientes al 100 por 100 estaríamos o viviríamos más asustados de lo que estamos" Beatriz Irún Consultora

Irún ha desgranado el decimoquinto plan quinquenal chino (2026-2030), que impactará directamente en la industria europea. Una de las medidas más inmediatas, que entrará en vigor el 1 de abril, es la eliminación del "tax refund" para las exportaciones de cerámica china, lo que las encarecerá un 9%. Este cambio, unido a la apuesta de Pekín por industrias menos intensivas en energía para cumplir sus objetivos de descarbonización en 2060, podría suponer un respiro para los productores europeos.

La experta también ha alertado sobre la enorme inversión china en el exterior, especialmente en África y Latinoamérica, como una fuerza que reconfigura el mapa industrial global. "Si fuéramos conscientes al 100 % de la inversión china estaríamos o viviríamos más asustados de lo que estamos", advirtió, aunque también ha señalado que la marca "cerámica de España" aún goza de un buen posicionamiento en mercados lejanos.

La innovación como única salida

Frente a este complejo panorama, la respuesta del sector es unánime: la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). Miguel Galindo ha sido tajante al respecto, afirmando que es imposible competir en otros términos. "Competir contra China o contra India no vamos a ser capaces de competir en costes, eso está claro. Siempre tenemos que ir un paso por delante y el paso por delante es la innovación", declaró.

Competir contra China o contra India no vamos a ser capaces de competir en costes, eso está claro" Beatriz Irún Consultora

Este liderazgo tecnológico se materializa en avances como los grandes formatos o la impresión digital, hitos que en su día fueron reconocidos por los Alfas de Oro. "Los Alfa de Oro son el testigo, son un archivo y un testigo de de esta transformación", explicó Galindo. Mirando al futuro, se espera que la robotización y la automatización marquen los próximos años.

Como prueba de la fortaleza científica del clúster, Jadra Moza, secretaria general de la SECV, ha anunciado que la sociedad organizará en Valencia en junio de 2027 el congreso de la Sociedad Europea de Cerámica (ECERS), "el mayor congreso a nivel mundial" del sector, que atraerá a más de 1.500 investigadores de todo el mundo y supondrá un escaparate de primer nivel para el clúster cerámico de Castellón.