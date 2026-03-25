La cerámica planta cara en Bruselas y exige un futuro justo para la industria europea

ASCER se ha reunido con representantes del Gabinete de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera

Una delegación de Castellón y de la Comunitat Valenciana han participado este miércoles en una cita a nivel continental en el que el sector azulejero ha dado a conocer la problemática que sufre con la normativa actual y donde se han unido a la industria italiana.

Entre los asistentes la consellera de Industria de la Generalitat, Marían Cano, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzá o alcaldes como los de Onda, Carmina Ballester y l´Alcora, Samuel Falomir. También la patronal Ascer, con su secretario general, Alberto Echavarría.

En este sentido, la alcaldesa de Onda ha participado en Bruselas en un acto en el que se promueve defensa de la industria cerámica en el marco del foro internacional The Future of European Ceramics, celebrado en el Parlamento Europeo. Allí ha reclamado a las instituciones comunitarias un marco más justo que permita a las empresas competir en igualdad de condiciones.

Durante su intervención, Ballester ha trasladado la realidad que viven las empresas del clúster cerámico de Castellón, poniendo el foco en el impacto directo que las decisiones europeas tienen sobre el empleo, la inversión y el futuro industrial de territorios como Onda.

Freno a la competencia desleal

“Europa no puede exigir más a quienes ya cumplen mientras permite competir a quien no lo hace” Carmina Ballester Alcaldesa de Onda

La alcaldesa ha reclamado coherencia en las políticas europeas para evitar la competencia desleal con productos de terceros países que no cumplen los estándares ambientales, laborales y sociales exigidos en la Unión Europea. “Europa no puede exigir más a quienes ya cumplen mientras permite competir a quien no lo hace”, ha defendido Ballester.

En esta línea, ha advertido de la distancia que existe entre el debate institucional y la realidad del sector. “Mientras hablamos aquí, nuestras fábricas están tomando decisiones muy difíciles”, ha señalado para ilustrar la urgencia de la situación que atraviesan las empresas.

Hacia una transición energética realista

Ballester ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una transición energética viable para el sector, que considere la tecnología actual y no fuerce a las empresas a abandonar soluciones como el gas sin alternativas competitivas. “No podemos pedir a nuestras empresas que lideren la transición ecológica sin ofrecerles herramientas reales, tecnología viable y condiciones competitivas”, ha subrayado.

Asimismo, ha defendido la importancia de reducir la carga burocrática y garantizar un entorno que permita seguir innovando y generando empleo en Europa. “Las empresas no piden ayudas, piden poder trabajar: con energía competitiva, menos burocracia y reglas justas”, ha afirmado.

Onda, la voz del sector en Europa

“Si queremos industria en Europa, tenemos que defenderla” Carmina Ballester Alcaldesa de Onda

La participación en este foro se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Onda para reforzar la interlocución directa con las instituciones europeas y posicionar al municipio como un referente en la defensa del sector cerámico. En los últimos meses, el consistorio ha intensificado su agenda en Bruselas con reuniones con representantes de la Comisión Europea y eurodiputados.

De este modo, Onda se consolida como un actor clave en el ámbito europeo, trasladando una voz clara y alineada con las necesidades del tejido empresarial. Ballester ha concluido apelando a la necesidad de proteger la base industrial europea, recordando que detrás de la cerámica hay miles de puestos de trabajo y familias: “Si queremos industria en Europa, tenemos que defenderla. Porque sin industria, no hay futuro para Europa”.