Desvelan los riesgos ocultos de Internet para los niños y cómo actuar ante ellos: "No son nada conscientes de los peligros que hay y de lo que les puede pasar"

Agentes de la Policía Nacional especializados en ciberseguridad están impartiendo una serie de jornadas formativas en centros escolares de Santa Cruz de Tenerife para advertir a los alumnos de sexto de primaria sobre los peligros del entorno digital. En una entrevista en el programa "Herrera en COPE Canarias", la inspectora Cristina Alvariño y la policía Marina Simó, de la delegación de Participación Ciudadana, han detallado las claves de esta iniciativa y las reacciones de los menores.

Una de las primeras conclusiones es la falta de conciencia de los jóvenes sobre los riesgos. "No son nada conscientes", afirman las agentes. Aunque algunos están prevenidos por sus padres, la mayoría "se sorprenden mucho" cuando se les explican los peligros, ya que no saben que "pueden ser víctimas de un delito o incluso autores sin saberlo" mientras navegan por la red.

EFE/Lluis Lozano Dos policías nacionales ofrecen una charla sobre violencia sexual y los riesgos de internet a alumnos de la ESO del Instituto Pedro Duque de Leganés (Madrid), en una imagen de archivo.

Principales amenazas en la red

Uno de los delitos más graves que se tratan es el 'grooming', en el que un adulto se hace pasar por un menor para ganarse su confianza y quedar fuera de la red social. La recomendación es tajante: "Si no sabes quién es físicamente y no lo conoces, prohibidísimo". El consejo es aplicar la misma lógica que en el mundo físico: "¿Por qué lo hacemos en Internet?", plantean a los escolares.

El 'sexting', o envío de imágenes íntimas, es otro de los grandes peligros. Aunque entre adultos con consentimiento no es delito, "cuando involucra a un menor, sí que lo es", recuerdan. Se insiste en el daño psicológico que sufre la víctima al perder por completo el control sobre esa imagen, que puede hacerse viral en segundos. Una vez enviada, "ya no es nuestra" y puede ser reenviada o descargada aunque se intente borrar.

Una acción que dura un segundo puede tener consecuencias que perduran años" Cristina Alvariño Inspectora de la delegación de Participación Ciudadana

También se aborda la importancia de la 'identidad digital' y de tener una buena imagen en redes. Para ello, es fundamental pararse a pensar antes de publicar. Las agentes advierten de que una foto subida con 14 años "nos puede dejar fuera de ese trabajo" en el futuro, por lo que es vital tener un "pensamiento crítico" sobre las repercusiones a largo plazo.

Inspectora Cristina Alvariño (a la derecha) y policía Patricia Simó

De víctimas a posibles autores

Las jornadas también alertan a los menores de que pueden convertirse en autores de un delito "muy fácilmente", a menudo sin ser conscientes de ello. A través de la 'netiqueta', o normas de comportamiento en la red, se les enseña a ser respetuosos. Un insulto o una amenaza, amparados en un falso anonimato, pueden derivar en un delito de ciberacoso. "El anonimato no exime de responsabilidad", aseguran, y la policía puede identificar a quien está detrás de un perfil.

La responsabilidad penal de los menores es un punto clave. A partir de los 14 años, los jóvenes ya son responsables penalmente de sus delitos según la Ley Penal del Menor. Antes de esa edad, son inimputables, pero sus padres sí deben afrontar la responsabilidad civil derivada de sus actos.

EFE/Luis Tejido Una adolescente baila un TikTok en su habitación, en una imagen de archivo.

El papel de los padres y la tecnología

Las agentes señalan que los niños "biológicamente no están preparados" para la sobreexposición a las pantallas, lo que genera una menor capacidad de atención y riesgo de 'tecnoadicciones'. Por ello, no recomiendan un móvil en propiedad antes de los 16 años. Si lo tienen, es imprescindible un férreo "control parental" tanto del tiempo de uso como de los contenidos a los que acceden.

Finalmente, la Policía Nacional reconoce la presión social que sufren los padres. Ante el argumento de "es que soy el último que no tiene", aconsejan "aguantar la presión", asegurando que en el futuro sus hijos se lo agradecerán. Además, recuerdan que también ofrecen acciones formativas para padres y educadores, que pueden solicitarse a través del correo electrónico de la Delegación de Participación Ciudadana: sctenerife.participacion@policia.es.