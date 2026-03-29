Almería revive el Siglo de Oro con más de 25 funciones teatrales en su 42ª edición

Almería y su provincia celebran una nueva edición de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, que este año alcanzan su edición número 42. El grueso de la programación se desarrollará del 1 al 10 de mayo, con un total de 26 funciones a cargo de 16 compañías teatrales. La iniciativa ha sido presentada en el Claustro de la Catedral y cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Almería, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Universidad de Almería (UAL).

Nombres como Pepón Nieto o Antonio Campos, y compañías de renombre como Morfeo Teatro, la Fundación Siglo de Oro o la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico darán vida a los textos de Quevedo, Lope de Vega, Cervantes o Calderón de la Barca. La Orquesta Ciudad de Almería también participará en esta edición, que además reserva un espacio para la literatura del Siglo de Oro con nombre de mujer.

Una cita cultural de prestigio

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha señalado que las jornadas "son un recordatorio de la riqueza de nuestra herencia cultural y una oportunidad para enriquecer nuestras vidas". Por su parte, la vicepresidenta de Diputación, Almudena Morales, ha destacado que la cita "se han consolidado como una cita imprescindible, con un nombre escrito con letras de oro en el calendario teatral de nuestro país", contribuyendo a acercar el legado clásico a las nuevas generaciones.

Desde la Junta de Andalucía, el delegado Juan José Alonso ha subrayado que las jornadas "son una oportunidad única para la juventud". La vicerrectora de Cultura de la UAL, María del Mar Ruiz, ha puesto en valor el ciclo académico, afirmando que "es lo que diferencia y da más singularidad a estas Jornadas porque aúna las presentaciones artísticas con una análisis y acercamiento académico a todo ese patrimonio cultural".

El coordinador del evento, Diego Ruiz, ha agradecido el apoyo institucional a "esta actividad cultural, que va mucho más allá de lo que entendemos como ocio por todo lo que representa". Ruiz ha celebrado que el programa llegue a más puntos de la provincia gracias a las extensiones apoyadas por la Diputación y otros ayuntamientos como El Ejido, Vícar o Vélez-Rubio.

Esta actividad cultural va mucho más allá de lo que entendemos como ocio por todo lo que representa" Diego Cruz Concejal de Cultura

Programación para toda la provincia

La programación en la capital incluye obras en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, como “Polvo serán, más polvo enamorado” de Morfeo Teatro (1 de mayo) y “El Perro del Hortelano” de la Fundación Siglo de Oro (2 de mayo). El Teatro Apolo acogerá cinco propuestas, entre ellas el estreno nacional de “Ecos del Siglo de Oro” con Pepón Nieto (8 de mayo). Además, habrá actividades de calle y el ciclo académico en el Museo de la Guitarra.

La programación se extiende a la provincia con parada en Roquetas de Mar, que recibirá “El Rey de la Farándula” el 9 de mayo. La Diputación de Almería llevará espectáculos a municipios como Fondón, Sorbas, Purchena, La Mojonera, Mojácar y Tíjola, mientras que otros ayuntamientos como Vélez-Rubio, El Ejido y Vícar también sufragarán representaciones para sus vecinos.