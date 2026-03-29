Extremadura se llena de vida: seis pueblos se unen a Holapueblo para atraer nuevos habitantes

Seis municipios de Extremadura se han inscrito en la VI edición de 'Holapueblo', la plataforma contra la despoblación impulsada por las empresas Redeia e IKEA y la asociación AlmaNatura. El objetivo es conectar localidades de menos de 5.000 habitantes con personas y familias que desean vivir y emprender en el medio rural.

El municipio cacereño de Logrosán se une por primera vez, mientras que La Pesga, Villa del Rey, Santibáñez el Alto, Torremocha (Cáceres) y Fuentes de León (Badajoz) repiten la experiencia de ediciones anteriores.

Un récord contra la España vaciada

Estas localidades extremeñas forman parte de los 105 municipios españoles que se han apuntado este año, una cifra récord frente a ediciones pasadas. El abandono rural es uno de los grandes desafíos del presente, ya que el 84 % del territorio nacional lo habita apenas un 15,5 % de la población, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Además del reto demográfico, los entornos rurales afrontan la dificultad de acceder a una vivienda y el elevado coste de abrir un negocio. El modelo de 'Holapueblo' combina acompañamiento humano, sostenibilidad económica y comunidad para hacer viables las oportunidades del medio rural.

Negocios y apoyo emocional

A lo largo de sus cinco ediciones previas, la iniciativa ha atendido a 208 familias y 211 municipios, logrando que más de 215 personas se instalen en el medio rural. De ellas, el 85 % continúa viviendo allí, y se han creado 58 negocios, de los cuales 44 siguen activos.

En esta edición, la plataforma ayudará a impulsar 30 proyectos emprendedores seleccionados por sus posibilidades de desarrollo. Los nuevos pobladores se benefician de un seguimiento que va desde la búsqueda de localidad hasta la mentoría para la revitalización de negocios locales.

Como novedad, los participantes contarán con sesiones de apoyo emocional para favorecer una mejor adaptación. De esta manera, 'Holapueblo' contribuye a la reactivación económica de los pueblos y a fomentar un arraigo duradero. Los municipios y emprendedores que quieran apuntarse pueden hacerlo hasta junio de este año.