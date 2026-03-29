El Domingo de Ramos llena Mérida de fervor con la Sagrada Cena y 'La Burrita'

La ciudad de Mérida se prepara para vivir un Domingo de Ramos que dará comienzo a su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional. La jornada comenzará a las 11:30 horas con la tradicional bendición de las Palmas en la Iglesia de El Carmen, seguida de una procesión litúrgica hasta la Concatedral de Santa María.

El recorrido de la procesión de palmas transcurrirá por las calles Almendralejo, Travesía de Almendralejo, Plaza de la Constitución, Alvarado, Trajano, Felix Valverde Lillo y la Plaza de España, donde se celebrará la Santa Misa.

Hermandad de la Sagrada Cena

Por la tarde, la Sacramental y Penitencial Hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio iniciará su estación de penitencia a las 17:00 horas desde la Parroquia de San José. La cofradía procesiona con dos pasos: la Sagrada Cena, portado por 45 costaleros, y Nuestra Señora del Patrocinio, llevada por 35 costaleras.

El acompañamiento musical estará a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Resucitado de Badajoz para el misterio y la Banda Municipal de Música de Talavera la Real para el palio. Puntos clave para ver la procesión son su salida y llegada a la Casa de Hermandad, su paso por el Templo de Diana a las 20:45 horas y la Puerta de la Villa a las 18:30 horas.

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El itinerario completo incluye lugares emblemáticos como los Jardines del Teatro Romano y la Plaza de Margarita Xirgú, con un tramo en silencio en la calle Sagasta. La entrada a su Casa Hermandad está prevista para las 23:00 horas.

La 'Burrita' de la Cofradía Infantil

A las 18:30 horas, la Real Hermandad y Cofradía Infantil realizará su salida desde la Concatedral de Santa María con su único paso, la Entrada de Jesús en Jerusalén, conocido popularmente como 'La Burrita'. El paso será llevado por 44 costaleros.

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La Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida abrirá el cortejo como Cruz de Guía, mientras que la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno de Hinojosa del Duque acompañará al misterio. La complejidad de la salida y entrada del templo, debido a la altura del paso, es uno de los momentos más esperados.

Otros lugares de interés para disfrutar de esta procesión son su paso por el Templo de Diana a las 19:30 horas y el recorrido por las estrechas calles de Concepción y Santa Julia. La cofradía tiene previsto un tramo en silencio en la calle Delgado Valencia, y su entrada en la Concatedral será a las 21:15 horas.