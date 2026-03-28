Sito Alonso desvela la clave del éxito del UCAM Murcia más allá del acierto

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, ha expresado su "satisfacción" por "muchísimas cosas" que el equipo hizo en su reciente victoria, destacando por encima de todo el "impresionante esfuerzo a nivel defensivo" para frenar a uno de los mejores ataques de la competición.

Según el técnico, el equipo mantuvo "un nivel de intensidad muy alto a partir del minuto 4 o 5" y ha señalado que una falta antideportiva señalada al rival "nos ha hecho jugar con más energía, con más pundonor", convirtiéndose en un punto de inflexión anímico.

Estoy súper, súper, súper, supercontento por lo que han hecho los jugadores hoy, absolutamente todos" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

La defensa, por encima de los triples

Preguntado por el gran acierto en el tiro exterior, Alonso ha sido claro: "Lo valoro igual que cuando tiran y fallan, lo importante es que tiren". Ha restado importancia al acierto para enfocarse en la actitud y la toma de decisiones de sus jugadores.

Para ilustrar su filosofía, ha puesto el ejemplo de Nakic: "Valoro otras cosas que ha hecho a nivel defensivo. Para mí, si hace esa defensa y hace 0 de 9 en triples, me voy a casa tan feliz".

Si hace esa defensa, y hace 0 de 9 en triples, me voy a casa tan feliz" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

La clasificación para el playoff

A pesar de la importante victoria, el entrenador no da por hecha la clasificación para las eliminatorias. "No lo sé, yo lo miro de una manera diferente. Para mí son cuatro de diferencia porque ellos llevan once derrotas y nosotros siete", ha explicado, subrayando que siempre se fija en las derrotas y no en las victorias.

El ambiente del Palacio

Alonso también ha querido destacar el papel de la afición, afirmando que "lo que se vive en el palacio ahora es totalmente diferente a lo que se vivía hace años", gracias en parte a la energía de los aficionados más jóvenes que acuden al pabellón.