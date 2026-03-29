María Varela consigue llevar al Ministerio de Sanidad su reclamación para adelantar de las pruebas de detección de cáncer de mama

Después de cinco intentos fallidos, por fin hay fecha para la esperada reunión entre la gallega María Varela, promotora de la iniciativa que busca adelantar las pruebas de detección de cáncer de mama, y el Director General de Sanidad Pública y Equidad, Pedo Gullón. Varela ha confesado sentirse "nerviosa" pero a la vez esperanzada ante el encuentro. Considera que esto "significa que estamos consiguiendo algo, estamos conseguindo chamar súa atención e que poñan o foco onde teñen que poñelo".

Adelantar la detección a los 40

El objetivo principal de la campaña es que se adelanten las pruebas diagnósticas a los 40 años. Aunque la petición se centra en las mamografías, Varela matiza que serán los expertos quienes deban determinar el método más adecuado: "eles terán que determinar que probas de diagnóstico teñen que facer". La promotora lo ve como un paso muy esperanzador para todas las mujeres.

É un adianto moi esperanzador, sobre todo para as mulleres que veñen detrás" María Varela Impulsora de "Mamografías a los 40"

Cedida Mujeres de la iniciativa "Mamografías a los 40"

Para esta reunión María quiere visibilizar el apoyo con el que cuenta la iniciativa. Planea llevar un dosier con fotos de las miles de mujeres que apoyan la causa para demostrar que no está sola, sino que "tiene muchas mujeres que la acompañan". Para ello, ha habilitado el correo electrónico mamografiasalos40@gmail.com a donde se pueden enviar las fotografías.

Unha firma é unha esperanza máis" María Varela Impulsora de "Mamografías a los 40"

Mientras tanto, la campaña en la plataforma Change.org, 'Mamografías a los 40', sigue abierta y suma ya más de 83.000 firmas. Varela asegura que no la cerrarán hasta conseguir su objetivo y anima a seguir firmando para dar un paso más en la lucha contra el cáncer de mama.