Bernat Canut desvela la receta del Jairis para la final de Copa

Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis, ha destacado que el equipo llega a la final de la Copa de la Reina sin acusar el esfuerzo. "Cuando estás en una semifinal, ya no estamos cansadas, solo pensamos en hacer un buen partido", afirmó el técnico, quien tiene claro que la mentalidad está por encima de cualquier otro factor: "mañana no estaremos cansadas, seguro".

La madurez como factor clave

El preparador ha puesto en valor el crecimiento de sus jugadoras, destacando la evolución de una de ellas en particular. Según Canut, "ha madurado muchísimo" y ahora está "mentalmente mucho más preparada para esos altos y bajos que hay en los partidos". Esta fortaleza se refleja en su capacidad para mantenerse "muy fría en todos los momentos, en los buenos y en los malos".

Mañana no estaremos cansadas, seguro" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

El plan para la final contra Valencia

De cara a la final contra el Valencia Basket, Canut ha señalado que el trabajo de análisis comenzará a partir de la medianoche. La estrategia se centrará primero en el aspecto defensivo, con el objetivo de "reducir su potencial ofensivo".

En ataque, la clave para el Jairis será la fluidez. "Si disfrutamos y compartimos el balón, seguramente tendremos más opciones de que el balón entre", explicó el entrenador. Canut es consciente del reto que supone enfrentarse a un "equipo mucho más físico que nosotros", por lo que evitar el estancamiento en la ofensiva será fundamental.