COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

gastronomía con isabel pérez

Víctor Caride, elegido mejor director de F&B de España

El directivo del Royal Hideaway Corales Resort en Tenerife recibió el galardón dentro de la primera edición de TheLobby – Hotel & Gastro Talks, celebrada en el Forum Lab del Gastronomic Forum Barcelona

Entrevista a Víctor Caride
00:00
Descargar

Entrevista a Víctor Caride

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura6:56 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 06 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking