Balance del año agrícola: “Estamos ante la casi eliminación de la agricultura y la ganadería familiar”

El balance del año agrícola 2025 refleja un sector primario tensionado y en plena transformación. El agrarista Fran Aísa analiza un ejercicio “muy intenso y complicado”, condicionado por los precios, las enfermedades, la geopolítica y una profunda reconversión que amenaza al modelo familiar de agricultura y ganadería.

Un año agrícola intenso y sin tregua

Este ha sido un año especialmente complicado debido a la acumulación de problemas estructurales y coyunturales: “Hemos hablado mucho de precios y de una enfermedad tras otra. Ha sido un año complicado, porque, aunque no hay año tranquilo, este ha sido especialmente intenso”. Los efectos de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la presión internacional sobre los mercados han marcado un ejercicio en el que los agricultores y ganaderos han tenido que adaptarse constantemente a nuevas dificultades.

Reconversión del sector primario

Aísa advierte de una transformación profunda: “Estamos dentro de una reconversión del sector que va a ser más fuerte que cuando se pasó de la tracción animal a la mecanización del campo y toda la agricultura que ha venido dos punto cero, tres punto cero, cuatro punto cero. Estamos ante una casi enfocada eliminación de la agricultura y ganadería familiar hacia la agricultura y ganadería empresarial y los grandes fondos de inversión hacia una centralización del sector primario”.

Durante treinta años se ha machacado al sector primario, poniendo la alimentación barata en los lineales de los supermercados" Fran Aísa, agrarista

En su opinión, décadas de políticas que priorizaron la alimentación barata y los precios marcados desde fuera han debilitado al sector: “Durante treinta años se ha machacado al sector primario, poniendo la alimentación barata en los lineales de los supermercados, marcando los precios de compra y venta y dejando un relevo generacional mínimo”. Para Aísa, esta reconversión amenaza directamente la continuidad del modelo familiar de agricultura y ganadería que ha sostenido la producción nacional durante generaciones.

Precios de alimentos y debilidad estructural

El aumento de los precios de los alimentos ha sido uno de los temas centrales del año. “Después de una pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha tenido la excusa perfecta para disparar los precios de los alimentos, y quizá todo este porcentaje que se ha disparado a la hora que todos sufrimos cuando vamos a nuestro comercio local o no local ha subido de golpe en uno o dos años lo que tenía que haber subido de manera gradual durante 30”, explica Aísa.

Para él, la debilidad del sector no es solo española, sino europea: “Cada vez tenemos un sector primario menos fuerte, y no solo en España, también en Europa. Hemos creado una Europa menos industrializada y más dedicada al sector servicios. Mientras en el mundo se ha disparado el consumo de luz, en Europa ha disminuido un 20% en este siglo”. Esta menor industrialización limita la capacidad de resiliencia del sector y la producción alimentaria local: “Una sociedad industrializada tiene mano de obra más cualificada, formación más elevada y salarios más altos, mientras que una economía de servicios, aunque ahora se alarga la temporada, no trabaja 12 meses al año, por mucho que se quiera implementar”.

Mercosur y las políticas de importación

El agrarista también ha criticado la política agraria europea y el acuerdo con Mercosur. “Me llama mucho la atención que nuestro ministro de Agricultura, Luis Planas, defienda que sería un error no firmarlo. Yo, si tuviera delante al ministro Planas, le preguntaría por qué exportamos los excelentes productos que producimos a nivel europeo y nacional, e importamos lo menos bueno. Solo hacen eso los países en vías de desarrollo porque tienen menor poder adquisitivo. Me pregunto si España es un país en vías de desarrollo, porque eso es lo que hacen los países con los cuales queremos firmar el tratado”, señala. Aísa alerta además del impacto sobre la salud y la calidad alimentaria: “No solo es injusto por los requisitos que se piden a algunos y no a otros, también repercute en la salud de la gente. Es un tema crítico que afecta directamente a la alimentación de los consumidores”.

Industria agroalimentaria y manipulación

Otro aspecto que ha destacado Aísa es la manipulación del consumidor por parte de la industria agroalimentaria. “Ahora que están tan de moda las plataformas y los programas televisivos sobre manipulación de la industria agroalimentaria, al mismo tiempo salía que ha cerrado la mayor fábrica de insectos de Europa, que había recibido subvenciones de más de 200 millones de euros y que iba a sustituir la alimentación y la proteína.

Además, alerta sobre la relación entre semillas y tratamientos fitosanitarios: “Las mismas casas que te venden la semilla para producir el cereal que necesitamos para la alimentación mundial también te venden los tratamientos para las enfermedades que están dentro del genoma de esa semilla. Está todo tan intrínsecamente relacionado que casi da miedo”.

Montañas, paisaje y biodiversidad

Aísa reivindica la función del mundo rural más allá de la producción: “Terminar el año con fuerza y empezarlo aún con más fuerza. Resaltar la fuerza de nuestras montañas, la fuerza de nuestro sector no solo en la producción de alimentos, sino en la conservación de nuestro entorno y biodiversidad, que tanto está de moda. Los paisajes y montañas que disfrutamos no son vírgenes, sino moldeados por la mano del hombre a través de la agricultura y ganadería familiar”. Cita también al veterinario y científico autor de La canción del agua: “Gracias a esa mano de obra tenemos un territorio vivo, biodiverso y atractivo, también para el turismo, y debemos protegerlo para las futuras generaciones”.