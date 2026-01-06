La emoción de María, la lotera de Asturias que ha vendido parte del Gordo del Niño: "Miro al cielo, nos lo manda mi padre"

El Sorteo del Niño ha dejado alegría y dinero en Asturias. Parte del primer premio, el número 06703, ha sido vendido en el Quiosco Bustamante de Colloto (Oviedo), regentado por María Bustamante y su hermano Paco. También, en el bar Fergons, en el barrio de Llaranes de Avilés. El número está dotado con dos millones de euros a la serie, lo que supone 200.000 euros al décimo. A falta de la confirmación oficial por parte de Loterías del Estado, cada establecimiento ha vendido un décimo. Serían, en total, 400.000 euros los que ha dejado el Gordo del Niño en Asturias.

00:00 Volumen Cerrar COPE ASTURIAS María y Paco Bustamante junto a otros familiares a la puerta de su quiosco

Una década de espera

María Bustamante, que está al frente del afortunado quiosco de Colloto que ha vendido, al menos, un décimo del Gordo asegura que fue a través de la máquina. "Creo que fue un número aleatorio", explica. Para María y su hermano Paco, que llevan 19 años al frente del negocio familiar y una década despachando lotería, la alegría es inmensa. Hasta ahora, nunca habían dado "ningún premio importante". El suyo es un negocio como los de antes, una tienda de alimentación de pueblo donde venden "un poco de todo, desde alimentación, libros de texto, fotos y lotería".

El regalo de Reyes que vino del cielo

Esta suerte llega tras un año 2025 difícil para la familia. "Murió mi padre de forma repentina en el verano", cuenta emocionada María. El quiosco lleva su apellido, pues lo fundó su padre, Francisco Bustamante.

Esta alegría parece que nos la mandó mi padre" María Bustamante Lotera de Colloto

Por eso, este premio se siente casi como un milagro, un regalo de Reyes Magos con un significado muy especial. "Esta alegría parece que nos la mandó mi padre, para tener un poco de alegría estas navidades", confiesa la lotera.

Aún sin saber quién es el afortunado, aunque cree que será "algún vecino de aquí", María no puede ocultar su felicidad en el que considera que es "el mejor momento" para recibir una noticia así.

ALEGRÍA EN EL BARRIO DE LLARANES DE AVILÉS

La suerte del Niño también se ha detenido el barrio avilesino de Llaranes. Parte del primer premio también ha sido vendido en el bar Fergons donde la hostelera Sara Blanco también desea que el pueblo se haya quedado en la zona.